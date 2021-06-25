Россия снова атакует суверенитет Украины, – временно поверенная в делах США

Концентрация войск России вблизи границ Украины продолжает нести угрозу. Несмотря на заявления агрессора об отводе сил, опасность существует не только на суше, но и на море.

Об этом заявила временно поверенная в делах США Кристина Квин во время своего визита в Мариуполь 25 июня.

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Конечно, мировые сообщения и новости из Штатов сосредотачиваются вокруг ситуации на суше, но сегодня я посетила Мариупольский порт, хотела бы обратить внимание на угрозы на море,

– отметила она.

Дипломат подчеркнула: "Россия в дополнение к сосредоточению войск на Востоке объявила необыкновенно обширную зону закрытой для мореплавания на части акватории Черного моря, которая закрывается для военных кораблей и других государственных".

По словам временно поверенной в делах США, в сочетании с другими ограничениями для прохождения через Керчинский пролив – это "фактически блокирует проход к Азовскому морю".

Россия снова атакует суверинитет и территориальную целостность Украины, но на этот раз на море,

– заметила Кристина Квин.

Она добавила, что позиция Штатов остается такой же, как и была, – американцы полностью на стороне Украины. В то же время беспрепятственный доступ к Керчинскому проливу и для мореплавания в Черном море является чрезвычайно важным для черноморских государств и США.

Что известно о блокировании судов в Черном море

Россия 15 апреля заявила, что до октября 2021 года закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов. В Кремле причиной назвали военные учения.

В тот же день в Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением суверенных прав нашего государства. Мэр Мариуполя 16 апреля заявил, что порт не предупреждали об ограничениях в Керченском проливе.

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