Про це повідомила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін під час свого візиту до Маріуполя 25 червня.

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Звичайно, світові повідомлення й новини зі Штатів зосереджуються навколо ситуації на суходолі, але сьогодні я відвідала Маріупольський порт, хотіла б звернути увагу на загрози на морі,

– зазначила вона.

Дипломатка наголосила: "Росія на додаток до зосередження військ на Сході, оголосила незвичайно обширну зону, що закрита для мореплавства на частині акваторії Чорного моря, яка закривається для військових та інших державних кораблів".

Росія знову атакує суверенітет України

За словами тимчасово повіреної у справах США, у сполученні з іншими обмеженнями для проходження Керчинською протокою – це "фактично блокує прохід до Азовського моря".

Росія знову атакує суверинітет та територіальну цілістність України, але цього разу на морі,

– зауважила Крістіна Квін.

Вона додала, що позиція Штатів залишається такою ж, як і була, – американці повністю на боці України. Водночас безперешкодний доступ до Керчинської протоки та для мореплавства у Чорному морі є надзвичайно важливим для чорноморських держав та США.

Блокування суден у Чорному морі: що відомо

Росія 15 квітня заявила, що до жовтня 2021 року закриває частину акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден. У Кремлі причиною назвали військові навчання.

У той же день в Міністерстві закордонних справ України назвали це порушенням суверенних прав нашої держави. Мер Маріуполя 16 квітня заявив, що порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці.

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