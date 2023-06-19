Блогерка-фанатка Кадырова из Запорожья распространяла фейки о ГЭС: теперь прощается

23-летняя блоггерша из Запорожья Кристина Ножкина, фанатка главы Чечни Рамзана Кадырова, распространяла кремлевские нарративы и обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС. Конечно, извинилась и "забрала свои слова назад".

На своей странице Ножкина открыто выражала поддержку стране-агрессору, России. Впрочем, обвинение Украины в терроризме на Каховской ГЭС – это слишком.

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Ранее Ножкина всячески отрицала военные преступления России, повторяя басни пропагандистов, например, о том, что "Бучанская резня" была якобы "вбросом", чтобы сорвать Стамбульские договоренности.

Теперь же заявила, что Киеву якобы было гораздо выгоднее взорвать Каховскую ГЭС, чем россиянам.



Нарративы, которые распространяла в инстаграмме Ножкина / "Киев оперативный"

Страница псевдоблогерки уже удалена. Также по каким-то причинам она записала видеоизвинения перед Украиной за свои публикации, хотя, конечно, трудно поверить, что Ножкина самостоятельно осознала, что была не права.

"Я прошу прощения у украинского народа, я понимаю свою вину и признаю ее. Слава Украине!", – сказала девушка.

Ножкина принесла извинения за антиукраинскую позицию: видео

Другие досадные ситуации с блоггерами

31 мая сотрудники СБУ посетили певицу и блоггершу Инну Воронову. Ей и другим блоггерам вручили подозрение.

Ранее Воронова выложила на своей странице в инстаграмм видео работы ПВО. В соцсетях после этого на певицу обрушилась волна хейта, а СБУ провела с ней воспитательные беседы.

СБУ внимательно следит за подобными "блогерами" и терпеть такие вот нарративы российской пропаганды – никто в Украине не будет. Страна-террорист ведет войну не только на поле боя, но и на информационном фронте.