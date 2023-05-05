В Киеве простились с добровольцем из США Кристофером Джеймом Кэмбелом: щемящий фоторепортаж
Война забирает лучших. В Киеве простились с американским добровольцем Кристофером Джеймом Кэмбелом, погибшим в Украине.
Кристофер Джейм Кэмбел служил в иностранном легионе. 24 Канал сделал фоторепортаж с места прощания с павшим Героем.
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Прощание с американским добровольцем
Кристофер Джейм Кэмбел – гражданин США. С началом полномасштабной войны мужчина присоединился к защитникам Украины. Сначала он боролся против оккупантов в рядах ССО "Азов", а затем продолжил службу в иностранном легионе.
Кристофер был ветераном, пять лет служившим в Ираке, а затем находившимся в Кувейте. Также он помогал волонтерскому движению.
Он был храбрым и решительным воином, настоящим другом, человеком с принципами и ценностями,
– вспоминают о Герое близкие и друзья.
Известно, что Кристофер был помолвлен с дочерью режиссера Олеся Санина. К сожалению, воин погиб под Бахмутом.
Защитника похоронили рядом с украинскими военными, согласно его завещанию.
Как прощались с Кристофером Джеймом Кэмбелом / фото 24 Канала, Валентина Полищук
Иностранные добровольцы, погибшие на войне
- Недавно в Бахмуте погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Раньше он служил в морской пехоте США и был активистом левых сил.
- В Украине погиб ирландский военный Финбар Кефферки. Он добровольно приехал защищать украинцев от российских захватчиков.
- Также в Украине на фронте погибли два канадских добровольца. Они проходили службу в Интернациональном легионе.
- На днях на фронте погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили.
- К сожалению, также погиб доброволец "Т" из Франции. Он сражался в составе Интернационального батальона.