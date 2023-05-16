Отдал жизнь за свободу, любовь и Украину: история добровольца из США, погибшего под Бахмутом

На стороне Украины в войне против России воюют не только украинцы, но и иностранцы. Они помогают защитить и нашу страну, и мир, часто – ценой своей жизни. Среди таких бойцов – американец Кристофер Джеймс Кэмпбелл, недавно погибший под Бахмутом.

Кристофер – воин Интернационального легиона, который еще прошлой весной приехал в Украину, чтобы воевать на стороне правды и свободы. 6 апреля он погиб под Бахмутом. Герой стал первым воином из Интернационального легиона, которого похоронили в Украине, ведь он сам того хотел.

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У Кристофера в США осталась семья, а в Украине – невеста Иванна Санина, дочь режиссера Олеся Санина.

Почему мужчина решил воевать за Украину, как познакомился с Иванной и как видел свое будущее, которое оборвала война, – читайте в материале 24 Канала.

Не мог смириться с геноцидом: почему Кристофер приехал в Украину

Кристоферу Джеймсу Кэмпбеллу навсегда останется 27. За плечами у него не только война в Украине, но и служба в американской армии в Ираке и Кувейте.



Кристофер Джеймс Кэмпбелл / Фото предоставлено 24 Каналу

После прохождения службы и получения звания военные американской армии могут получить грант на образование, чтобы освоить новую специальность. Кристофер избрал генетику. Его интересовала эта отрасль, и он видел себя именно там.

24 февраля 2022 года весь мир облетела новость о том, что в центре Европы началась большая война – Россия уже не пряталась за боевиками и сепаратистами и решила вести открытую агрессию. В последующие дни мир облетали ужасные кадры из городов и сел Украины, которые бомбили захватчики.

Кристофер решил, что он должен уехать в Украину. Его родители, конечно, были против. Да и неудивительно. Мужчина из Флориды едет за океан, за десятки тысяч километров, чтобы помогать украинцам бороться за свою свободу.



Кристофер покинул учебу, чтобы поехать на войну в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Кембелл был убежден, что опыт, который он получил в американской армии, будет очень полезен украинским военным, ведь многие мужчины и женщины после 24 февраля осваивали военное дело с нуля. Однако свое желание поехать в Украину Кристофер объяснял тем, что просто не может наблюдать за происходящим геноцидом.

Для того чтобы уехать, Кристоферу пришлось покинуть учебу. Прошлой весной он прибыл в Украину и сначала помогал в обучении украинских воинов. Затем вступил в ряды ССО "Азов", а затем перешел в Интернациональный легион.



Кристофер воевал в рядах ССО "Азов" и Интернационального легиона / Фото предоставлено 24 Каналу

Уважение к воинам поражало его: Кристофер хотел быть похоронен в Украине

Иванна Санина – невеста Кристофера. Дочь режиссера Олеся Санина занимается волонтерской деятельностью в организации "Свободные", которая оказывает гуманитарную, техническую и военную поддержку подразделениям различных силовых структур. Именно с этой организацией и работал Кристофер.

Иванна и Кристофер познакомились в июле прошлого года. При первой же встрече девушка поняла, что он тот, с кем она хочет построить свою семью. Тогда Кембел в ответ на вопрос, что он здесь делает, сказал, что не мог смотреть на геноцид, который проводят против украинцев.

Прежде чем познакомиться, Иванна и Кристофер виделись несколько раз на похоронах военных, в том числе и на похоронах активиста Романа Ратушного, погибшего под Изюмом летом прошлого года.

За время полномасштабного вторжения Иванна потеряла многих друзей и часто с Кристофером обсуждала то, что у нее болит тот факт, что с нашей стороны погибают лучшие, а со стороны врага – наоборот. Однако Кристофер был убежден, что это исторические события и происходит все так, как и должно быть. Однако мы должны помнить своих героев.

То, с каким уважением в Украине относятся к воинам, отдавшим свою жизнь, сильно поразило Кристофера. Поэтому однажды он сказал своей любимой, что если с ним что-нибудь случится, то хочет, чтобы его похоронили именно в Украине. Кроме того, он хотел, чтобы в таком случае его погребение в нашей стране имело большое символическое значение.



Кристофер сам завещал, чтобы его похоронили в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Он хотел показать, что нас поддерживает весь мир, что не только борются украинцы. Когда ты идешь у этого кладбища и видишь флаги других стран, ты понимаешь, что с нами борются все. Лучшие мужчины и женщины этого мира находятся здесь,

– говорит Иванна.

Кристофер восхищался украинцами и не любил "военных туристов", которые думали себе, что война похожа на видеоигру, но увидев, как она выглядит на самом деле, решили возвращаться домой.

Учил украинский и мечтал о жизни с любимой: каким боец видел свое будущее

Кристофер успел сделать предложение своей любимой, однако как и на его родине, так и у нас существует традиция, когда нужно попросить руки своей любимой у ее отца. Для этого он начал учить украинский язык.

Языку его учила Иванна. Девушка рассказывает, что ему легко давалась учеба и на последней встрече в Харькове за несколько дней до трагедии Кристофер говорил почти без акцента.

Когда говорили о будущем, то на вопрос Иванны о том, какой язык будет в их доме, он говорил, что будет украинский.

Он понимал, что это об уважении, потому что когда ты находишься на территории другой страны и изучаешь ее язык, ты проявляешь уважение к этому народу и к этому государству. А также он проявлял таким образом большое уважение ко мне,

– говорит Иванна.

Кристофер был уверен, что победа будет за нами. Иванна говорит, что иногда он верил в это больше, чем она сама. После победы мужчина хотел продолжать жить в Украине, создать семью, приобрести дом в Карпатах и жить тихой и спокойной жизнью.

Чувствую, что умерла вместе с ним, – невеста о боли утраты Кристофера

Но, к сожалению, все мечты влюбленных оборвало трагическое известие – 6 апреля Кристофер погиб. Похоронили его через месяц в Киеве.

Похороны Кристофера Джеймса Кэмпбелла в Киеве / Фото Дмитрия Санина

Я чувствую всех девушек, которые не дождались своих парней, мужчин, женихов. Это очень болит. Молодые годы, нам еще жить свою жизнь. Много нас таких, кто даже не успел родить, а кажется, что жизнь все окончена. Я чувствую, что умерла там вместе с ним,

– говорит Иванна.

Девушка не верит в экстрасенсорику и тому подобное и всегда была уверена в том, что делает ее жених, даже когда он находился в самой горячей точке на линии фронта. Однако в тот вечер, когда он погиб, у нее было странное ощущение, что, по-видимому, с Кристофером что-то не так. Ощущение ее не подвело...

На прощании не было его родных из США, потому что их от поездок в Украину предостерегло американское правительство на фоне войны. Поэтому для них организовали закрытую трансляцию похорон.

Похороны Кристофера Джеймса Кэмпбелла / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Кэмпбелл похоронен в Киеве, рядом с теми, кто также отдал свою жизнь за Украину. Сейчас Иванна поддерживает предложение Алины Михайловой о создании Пантеона Героев, чтобы ни мы, ни последующие поколения украинцев никогда не забывали о цене своей свободы.

Вечная память Герою – иностранному бойцу Кристоферу Джеймсу Кэмпбеллу, погибшему на войне в Украине.