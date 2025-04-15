Бронирование от мобилизации: почему предприятиям следует держать руку на пульсе

С начала этого года перед многими работодателями встал вопрос: будут ли они соответствовать новым критериям критичности и отраслевой важности, чтобы иметь возможность бронировать своих работников. В этой колонке разберем самые важные нюансы законодательства.

Внесение в Единый перечень органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных с декабря 2024 года регулируется правительственным Постановлением № 76. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Для понимания системы признания критичности есть три уровня: общегосударственный, ведомственный (отраслевой) и местный. Общегосударственные критерии определяются в уже упомянутом постановлении и по сравнению с прошлым годом существенно не изменились. Они до сих пор касаются крупных предприятий, предприятий критической сферы и резидентов "Дія.Сіті". Так же сохранились требования относительно высокого уровня заработных плат (не ниже минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5) и отсутствия долгов по налогам.

Для большинства обычных бизнесов реальными для выполнения являются критерии важности для отрасли, разработанные соответствующими министерствами или ведомствами, а также – критерии важности для общества, которые определяют ОВА. Поэтому предлагаю сосредоточиться на них.

В общем определенный бизнес может рассматривать как критерии важности от ОВА, так и от нескольких министерств одновременно, если компания по виду своей деятельности будет подпадать под регулирование того или иного ведомства.

Сейчас мы имеем более трех десятков приказов министерств и ведомств по критериям признания важности для отрасли, а также распоряжения всех областных военных администраций.

Разнообразие приказов и распоряжений

Рассмотрим с юридической точки зрения приказы министерств и ведомств, а также распоряжения ОВА по установлению критериев критичности и важности для территориальной общины.

В приказе мы обычно видим перечень субъектов, на которых он распространяется, перечень условий, которым должны соответствовать предприятия, а также – определение результата, которого следует ожидать в случае выполнения условий.

Обратим внимание на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия от 10 декабря 2024 года №4282, по которому определяются по меньшей мере два критерия критичности из четырех:

определенный объем угодий (не менее 500 гектаров / 50 гектаров садов) или годовой доход не менее 20 миллионов гривен, или уплаченные налоги за предыдущий квартал не менее 324 тысяч гривен; четко определенные виды деятельности бизнеса согласно КВЭД; пребывание в сфере управления Минагро; быть на 100% акций (долей) государственными.

К тому же под действие приказа могут попасть не только агропроизводители, но и складские бизнесы и предприятия по переработке аграрной продукции, а также торговли агропродукцией.

В целом по критериям для бизнеса приказ более-менее понятен.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций приказом №67 от 7 февраля 2025 года также определилось с отраслевыми критериями критичности. Здесь в тексте – никаких требований по объемам годовых доходов или уплаты налогов и достаточно соответствия одному из указанных критериев.

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Если оставить без внимания предприятия, которые относятся к сфере управления Минкульта и указаны почти прямо (например те, имеющие статус "национальный"), то для бизнеса могут быть важными следующие критерии:

деятельность в сфере культуры и креативных индустрий;

реализация в течение предыдущего года не менее двух проектов по созданию национального культурного и креативного продукта в Украине или за рубежом (в частности национальные стенды и павильоны, выставки, фестивали, гастроли, концерты и т.д.);

при этом такие субъекты зарегистрированы на территории Украины не позднее 1 января 2022 года и осуществляют основную экономическую деятельность по видам, которые относятся к креативным индустриям, согласно перечнем.

Еще больше достаточно широких критериев критичности в сфере информационной деятельности (кроме единых новостей и парламентского вещания) утвердил Минкульт в приказе №67. Так же достаточно соответствовать хотя бы одному критерию, например:

обеспечивать деятельность иностранных медиа;

быть провайдером аудиовизуальных сервисов (общенациональная категория), действующих на основании лицензии провайдера программной услуги или регистрации субъекта в сфере медиа и имеющих не менее 50% программ отечественного производства;

быть внесенным в Государственный реестр издателей, производителей и распространителей издательской продукции и обеспечивать изготовление школьных учебников;

предоставлять услуги по исследованию телевизионной аудитории с использованием собственной ТВ панели;

печатные медиа, которые распространяются на прифронтовых и деоккупированных территориях Украины.

У Киеве определили 19 критериев важности. Достаточно соответствовать одному, чтобы предприятие имело основания для бронирования работников. Однако в каждом из критериев есть собственные подкритерии. Предприятие должно соответствовать хотя бы двум из трех указанных или двум – из двух.

Кажется достаточно запутанным, тем более, что для каждого пункта такие критерии разные, где должна быть лицензия на деятельность, а где – определенная сумма уплаченных налогов.

Среди тех бизнесов, которые могут признать важными, например, отмечается оптовая торговля агропродукцией (овощи, фрукты, мясо, молочные продукты), но такой бизнес должен соответствовать сразу трем условиям:

объем реализации за предыдущий год должен составлять более 30 миллионов гривен; должен быть соответствующий КВЭД; размер среднего начисленного налога на доходы физлиц за последние полгода должен составлять не менее 3600 гривен.

У Львовской области предприятие признается важным для территориальной общины при условии соответствия как минимум двум критериям, всего их – десять. Среди возможных альтернативных критериев – уплата налогов в бюджет общины на определенном уровне (не менее чем) и уровень дохода:

0,5% суммы бюджета тергромады, если индекс налогоспособности громады равен или больше 1;

1% суммы бюджета тергромады, если индекс налогоспособности общины составляет от 0,5 до 0,999;

1,5% суммы бюджета тергромады, если индекс налогоспособности громады составляет 0 до 0,499;

объем доходов предприятия за предыдущий год составляет не менее 80 миллионов гривен.

Также есть критерии по количеству трудоустроенных, критерии для агропредприятий и для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Предприятиям надо следить за ситуацией

Беглый простой анализ показывает, что критерии важности для общества и критичности для отрасли не систематизированы и не унифицированы. В них постоянно вносят изменения, которые важно отслеживать, ведь от изменения цифры или добавления вида деятельности может зависеть признание бизнеса критическим.

Также мы видим, что один и тот же бизнес будет иметь возможность выбирать, по какому критерию от какого министерства или ОВА подавать документы для признания критически важным.

Например, агрокомпания, которая имеет активы в различных областях, получает теоретическую возможность выбирать путь признания критичности через министерство или соответствующие ОВА. В таких случаях важно понять, требования каких критериев компания способна выполнить быстрее и эффективнее.

Если путь выбран и нужные документы поданы, то в положительном случае компанию внесут в перечень предприятий для бронирования военнообязанных, поэтому можно начинать бронирование через Дію.

Если этот этап кажется последним, то это только кажется. Следует постоянно мониторить изменения документов, на основании которых был получен статус критичности и важности. Ведь простое изменение правила о соответствии не одному, а двум критериям может означать потерю критичности. Также следует понимать, что наличие забронированных работников может означать проверку правильности ведения воинского учета на предприятии. Такие проверки уполномочен делать ТЦК.