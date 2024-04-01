Кривой Рог слышал взрывы: что произошло

Днем 1 апреля в Кривом Роге раздавались взрывы. О ситуации в городе расскажет 24 Канал.

Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в Кривом Роге слышали взрывы около пяти вечера. Россияне регулярно атакуют этот город и ракетами, и "Шахедами", в том числе целясь по энергетической структуре. После одной из атак в городе ввели экстренные отключения, но впоследствии энергетики вернули свет всем потребителям.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

В Воздушных силах предупредили об опасности задолго до взрывов.

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– написали там в 16:17.

20 минут спустя в телеграм-канале ВС появилось сообщение, что на Кривой Рог летит ракета. Некоторые мониторинговые каналы написали, что это управляемая авиационная ракета Х-59. Ее, вероятно, сбили.

В 17:02 объявили об отбое угрозы.