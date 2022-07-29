Мы заставили их изменить тактику, – генерал Кривонос назвал требования для успешного контрнаступления

Украинские защитники готовятся к контрнаступлению и освободили три населенных пункта на Херсонщине и улучшили свои позиции. Российские же оккупанты вынуждены были изменить свою тактику.

Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он назвал требования, необходимые для успешного контрнаступления наших защитников.

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Ресурсы россиян

По его словам, россияне из-за открытой или закрытой мобилизации могут запросто пополнять свои резервы. Из-за большого населения страны они могут "закрывать" человеческие ресурсы, если это потребуется. Другой вопрос – как они будут преподносить это своему народу.

Смена тактики

Вместе с тем для того, чтобы нарастить возможности, им нужно несколько вещей: время и ресурсы (в частности, материальные).

Сергей Кривонос Генерал Вооруженных Сил Украины Хотя артиллерийских средств у них достаточно, снарядов тоже, благодаря активному использованию HIMARS заставили их изменить тактику. Они это сделали и отнесли системы логистического обеспечения подальше от линии на фронте.

Соответственно, это влияет на их реакцию на определенные угрозы – она стала медленнее. Однако это не означает, что они полностью утратили свои возможности.

"Не забывайте, что у них еще достаточно мощная авиация, ракетные войска и артиллерия. Они это могут в комплексе применять, чтобы противодействовать нашему контрнаступлению", – отметил Кривонос.

Требования для успешного контрнаступления

Как добавил генерал, чтобы контрнаступление не превратилось в "мясорубку" и было успешным в условиях современной войны мы должны выполнить несколько требований:

враг должен "выдохнуться", его нужно остановить;

должны отрезать систему подходов резервов агрессора;

создать преимущество над врагом на определенном участке, в частности, над его системами огневого поражения.

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Когда произойдет контрнаступление ВСУ