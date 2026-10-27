Стабильность в мире зависит от результатов выборов в США: предупреждает военный

Командир 429-й бригады беспилотных систем Юрий Федоренко оценил риски политического кризиса в США в преддверии выборов. Он подчеркнул, что непризнание результатов голосования будет иметь критические последствия для всего мира.

В эфире 24 Канала военный подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются главным гарантом глобального порядка в сфере безопасности.

Угроза внутреннего раскола в США

Любые масштабные потрясения внутри страны мгновенно отразятся на стабильности партнеров.

Я очень надеюсь, что американскому народу хватит сил, а американским властям хватит ума, чтобы не довести ситуацию до критических последствий, когда по тем или иным причинам результаты выборов не будут признаны действующей властью,

– отметил Юрий Федоренко.

По его словам, параллельно Москва тратит значительные ресурсы на расшатывание единства в странах Европейского Союза. Российская Федерация системно вмешивается во внутренние предвыборные гонки почти всех европейских государств без исключения, финансируя лояльных политиков.

В каждой из этих стран готовится политическая оппозиция, которая скрытно или даже порой нагло действует напрямую, финансируется за счет Российской Федерации. Поэтому мы должны учитывать все существующие риски, противодействовать им и двигаться вперед,

– подчеркнул военный.

Федоренко отметил, что предпосылки для завершения активной фазы боевых действий появятся только тогда, когда Россия полностью исчерпает собственные возможности для ведения войны.

Вмешательство Кремля в выборы на Западе

Ранее юрист-международник Дэвид Тафури обращал внимание на то, что Москва запустила тайную дезинформационную кампанию накануне выборов в Конгресс США. Кремль стремится ослабить поддержку Украины и дискредитировать проукраинских американских политиков.

Также эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отмечал, что возможный управленческий паралич в Вашингтоне может создать риски для дальнейшей помощи Украине.