Кризис с Россией – это уже не про Украину, а международную безопасность, – Госдеп США

Энтони Блинкен заявил, что Запад должен решительно защищать Украину от вторжения России. По его словам, от решения этого кризиса зависит будущее международной безопасности.

Государственный секретарь США отметил, что, возможно, есть обычные американские граждане, которые спрашивают, зачем Вашингтон столько внимания уделяет Украине, которая где-то далеко за океаном.

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Дипломат пояснил, что это значительно шире вопрос, чем об украинском государстве. Он подчеркнул, что "сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности", потому что какая-то страна:

не может просто взять и изменить силой границы другой;

не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы;

не может претендовать на собственную "сферу влияния".

Это пережиток прошлого столетия. Если оставлять такие действия безнаказанными – это подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать похожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам,

– сказал Энтони Блинкен.

Очень значительные санкции против России

Глава Госдепа также напомнил, что G7, ЕС и страны-члены НАТО предупредили Россию о масштабных санциях, если она решится на вторжение в Украину, но не раскрыл никаких деталей.

Вместе мы можем применить очень значительные санкции – финансовые, экономические, такое, чего мы не делали раньше. Также рассматриваем еще большую поддержку укрепления обороноспособности Украины, как и членов Альянса,

– продолжил дипломат.

Действия Путина дали противоположный эффект

Энтони Блинкен добавил, что действия Путина за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект.

Может четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России – чего Москва не хотела – после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли. Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем тот, которого он хочет,

– подытожил госсекретарь США.

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