Есть позитив для Украины: как кризис в США влияет на политиков в Европе

Из-за внутриполитических проблем Соединенные Штаты пока не способны предоставлять Украине в желаемом для нас объеме. Через определенный промежуток времени эта турбулентность завершится, однако это может повредить обеспечению Сил обороны всем необходимым.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его мнению, напряженная ситуация в Соединенных Штатах может вынудить ЕС занять более проактивную позицию в помощи Украине.

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Украина активно продвигает свои интересы в США

В преддверии визита Си Цзиньпина в Сан-Франциско украинские чиновники также посетили США для отстаивания интересов Киева.

"Бесотносительно чьего-либо личного отношения к представителям украинской делегации (Андрию Ермаку и Юлии Свириденко – 24 Канал), ее пребывание в США крайне важно, ведь в ближайшие дни от тамошних событий будет зависеть судьба нашей страны", – подчеркнул Клочок.

Показательны здесь слова Джейка Салливана по уменьшению возможностей Вашингтона в помощи Украине и его влиянии на ход войны. Это обусловлено тем, что Украина стала заложницей предвыборной гонки между демократической и республиканскими партиями. Соответственно Украине следует следить за ходом событий в этой борьбе.

Валерий Клочок о влиянии ситуации в Соединенных Штатах на Украину

Как кризис в США влияет на геополитическую ситуацию

Важно понимать, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не могут объявить о выделении средств на военную помощь как Украине, так и Израилю. Что касается последнего решения, то даже было принято в Палате представителей, правда, без консенсуса с демократической партией.

: В свой законопроект о помощи Израилю республиканская партия включила также сокращение расходов на налоговую службу, занимающуюся проверками. Такое решение полностью противоречит идеалам демократов и потенциально играют на руку недобропорядочным бизнесменам. Поэтому администрация Джозефа Байдена не поддержит этот закон в таком виде.

Обе партии понимают, что внутренний кризис негативно влияет на репутацию США, однако будут до последнего отстаивать свои взгляды на государственные расходы в преддверии выборов. Поэтому баталии в Конгрессе по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю, вероятно, будут проходить до конца года.

"Политический кризис в США заставляет европейских политиков менять свою позицию, примером чего является выделение Германией 8 млрд евро на нужды сил обороны. И в этом есть позитив для Украины, ведь течение многих лет европейские чиновники в решении вопросов безопасности полагались на Соединенные Штаты, но (после полномасштабного вторжения России – 24 Канал) им пришлось менять свою политику", – отметил политический обозреватель.

Кризис в Палате представителей США: хронология событий