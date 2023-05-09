Выстрел с рекордного расстояния: известный снайпер рассказал, как ликвидировал боевиков Талибана

Британский снайпер Крэйг Харрисон вспомнил, как побил мировой рекорд по дальнему боевому выстрелу. Это произошло, когда в 2009 году он застрелил двух пулеметчиков Талибана с расстояния 2475 метров.

Тогда Харррисон служил в британской армии и воевал в провинции Гильменд в Афганистане. В ноябре 2022 рекорд Харрисона побил украинский защитник. Спецназначенец из подразделения "Омега" ликвидировал оккупанта с расстояния 2710 метров.

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Мировой рекорд по дальнему боевому выстрелу

Крэйг Харрисон, обладатель рекорда подтвержденного результативного снайперского выстрела в боевых условиях, поделился воспоминаниями о событиях, происходивших в Афганистане в 2009 году.

Крэйг Харрисон принимал участие в Операции Объединенных сил в Афганистане. В ноябре 2009 года он тремя прицельными выстрелами убил двух боевиков Талибана, а третьим выстрелом уничтожил пулемет. Расстояние от Харрисона до врага в 2475 метров подтвердили с помощью лазерного дальномера.

Военный рассказал, что выстрелы не удались с первой попытки – ему их понадобилось девять для того, чтобы попасть в пулеметчиков Талибана.

Мне понадобилось девять выстрелов, чтобы попасть туда, потому что я делал брекетинг — что такое брекетинг, это то, что вы производите первый выстрел, видите, куда он попадает, добавляете еще немного, добавляете еще, добавляете еще немного, пока вы не попадете в него,

– рассказал снайпер.

Харрисон также заявил, что не гордится рекордом, и даже не знал о его установлении вплоть до парада медалей.

"Я делаю свою работу, пытался спасти 12 ребят. Это было все", – рассказал он.

Украинский рекорд: что известно

В ноябре 2022 года украинский спецназ из подразделения "Омега" Нацгвардии Украины побил рекорд британца Харрисона. Военный убил российского оккупанта с расстояния 2715 метров. Его имя не разглашается, однако рекорд подтвердили в Генштабе ВСУ.

Рекорд Крэйга Харрисона был побит еще дважды: в 2012 и 2017 годах. В 2012 году австралийский снайпер в Афганистане смог поразить цель с расстояния 2815 метров; второе побитие рекорда, 2017 года, произошло в Ираке – канадский военный смог прицельно выстрелить с расстояния 3540 метров.

Достижения украинских военных