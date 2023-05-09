Выстрел с рекордного расстояния: известный снайпер рассказал, как ликвидировал боевиков Талибана
Источник:LADbible
Британский снайпер Крэйг Харрисон вспомнил, как побил мировой рекорд по дальнему боевому выстрелу. Это произошло, когда в 2009 году он застрелил двух пулеметчиков Талибана с расстояния 2475 метров.
Тогда Харррисон служил в британской армии и воевал в провинции Гильменд в Афганистане. В ноябре 2022 рекорд Харрисона побил украинский защитник. Спецназначенец из подразделения "Омега" ликвидировал оккупанта с расстояния 2710 метров.
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Мировой рекорд по дальнему боевому выстрелу
Крэйг Харрисон, обладатель рекорда подтвержденного результативного снайперского выстрела в боевых условиях, поделился воспоминаниями о событиях, происходивших в Афганистане в 2009 году.Справка. Крэйг Харрисон принимал участие в Операции Объединенных сил в Афганистане. В ноябре 2009 года он тремя прицельными выстрелами убил двух боевиков Талибана, а третьим выстрелом уничтожил пулемет. Расстояние от Харрисона до врага в 2475 метров подтвердили с помощью лазерного дальномера.
Военный рассказал, что выстрелы не удались с первой попытки – ему их понадобилось девять для того, чтобы попасть в пулеметчиков Талибана.
Мне понадобилось девять выстрелов, чтобы попасть туда, потому что я делал брекетинг — что такое брекетинг, это то, что вы производите первый выстрел, видите, куда он попадает, добавляете еще немного, добавляете еще, добавляете еще немного, пока вы не попадете в него,
– рассказал снайпер.
Харрисон также заявил, что не гордится рекордом, и даже не знал о его установлении вплоть до парада медалей.
"Я делаю свою работу, пытался спасти 12 ребят. Это было все", – рассказал он.
Украинский рекорд: что известно
В ноябре 2022 года украинский спецназ из подразделения "Омега" Нацгвардии Украины побил рекорд британца Харрисона. Военный убил российского оккупанта с расстояния 2715 метров. Его имя не разглашается, однако рекорд подтвердили в Генштабе ВСУ.
Рекорд Крэйга Харрисона был побит еще дважды: в 2012 и 2017 годах. В 2012 году австралийский снайпер в Афганистане смог поразить цель с расстояния 2815 метров; второе побитие рекорда, 2017 года, произошло в Ираке – канадский военный смог прицельно выстрелить с расстояния 3540 метров.
Достижения украинских военных
- Украинский нацгвардеец с "Иглы" сбил ракету, которой Россия атаковала столицу в ночь на 9 мая. Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов Киевской области и повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры, однако обошлось без жертв.
- За минувшие сутки, 8 мая, украинские военные ликвидировали 650 окупантов и уничтожили десятки единиц российской техники. Спикер ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении Россия потеряла уже около 100 тысяч солдат.
- Спикер ВСУ сообщил, что в России уже нет качественных войск, чтобы атаковать. На лиманском направлении враг использует преимущественно артиллерию. Неспособность окупантов продвигаться вперед – заслуга украинских военных.