Кропивницкий пережил самую массированную атаку БПЛА: все о циничных ударах россиян

Российская армия массированно атаковала Кропивницкий дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе много пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура, а также железная дорога.

Все, о самой массированной дроновую атаку России на Кропивницкий – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия бьет по Кропивницкому: там прогремели десятки взрывов, повредили железную дорогу

Россия запустила по Кропивницкому более 20 дронов

Вечером 19 марта, в 20:11, в Кировоградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БПЛА. В 21:57 в Кропивницком прогремел первый мощный взрыв, а после – началась серия взрывов, которая не утихала почти до полуночи.

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что под ударом оказались жилые микрорайоны города Новониколаевка и Балашовка.

Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира,

– сообщил Райкович.

Впоследствии чиновник отметил, что Кропивницкий подвергся самой массированной дроновой атаке за все время войны. Оккупанты ударили по городу по меньшей мере 21 дроном-камикадзе типа "Шахед".

Террор мирного населения

Под ударом врага оказалась исключительно гражданская инфраструктура Кропивницкого. Так, повреждены жилые дома в частном секторе, а также многоэтажки.

Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции,

– сообщили в ГСЧС о последствиях.

Последствия атаки в Кропивницком – больше в галерее

Из-за атаки были изменения в движении поездов

Около 01:00 в Укрзализныце сообщили, что из соображений безопасности изменили маршрут движения для поездов:

№53 Днепр – Одесса

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск

№7 Харьков – Одесса

№128 Львов – Запорожье

№52 Одесса – Запорожье

Направление по обходному маршруту приведет к задержке не менее трех часов. Ни один рейс дальнего сообщения не отменен, а до станций на Кировоградщине, пассажиры смогут доехать утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами,

– отметили в Укрзализныце.

Рейс №790 Кропивницкий – Киев по причинам безопасности отправится после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры.

Уже через час, около 02:00, в Укрзализныце сообщили, что рейсы продолжают курсировать, а железная дорога работает в штатном режиме.

В результате атаки много пострадавших

В результате массированной атаки в Кропивницком много пострадавших. По состоянию на 09:00 известно о 10 пострадавших, среди которых 4 детей.

Как сообщил Райкович, 3 пострадавших госпитализировали. Состояние одного пострадавшего оценивают как крайне сложное, ведь человек получил 90% ожогов тела. Сейчас медики проводят операцию и делают все возможное, чтобы стабилизировать пострадавшего.

Пострадавшие после атаки – больше в галерее

О погибших информация не поступала.

Реакция на атаку

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал циничную атаку российских захватчиков и опубликовал жуткое фото, которое было сделано во время атаки. На нем видно, как оккупанты били по одному из районов города.

Так выглядит прекращение огня от Путина. Россия с большим удовольствием атакует гражданских людей.

– подчеркнул Ермак.

Кропивницкий во время атаки "Шахедов" / Фото Андрея Ермака

Сейчас в Кропивницком развернули штаб. Работники, медики и коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки и оказывают помощь пострадавшим.