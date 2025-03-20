Кропивницкий пережил самую массированную атаку БПЛА: все о циничных ударах россиян
- Кропивницкий подвергся самой массированной атаке дронами "Шахед" 20 марта. Повреждены жилые дома, есть много пострадавших, включая 4 детей.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал атаку, подчеркнув цинизм действий российских захватчиков. Сейчас в городе работают штабы для ликвидации последствий.
Российская армия массированно атаковала Кропивницкий дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе много пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура, а также железная дорога.
Все, о самой массированной дроновую атаку России на Кропивницкий – сообщает 24 Канал.
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Россия запустила по Кропивницкому более 20 дронов
Вечером 19 марта, в 20:11, в Кировоградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БПЛА. В 21:57 в Кропивницком прогремел первый мощный взрыв, а после – началась серия взрывов, которая не утихала почти до полуночи.
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что под ударом оказались жилые микрорайоны города Новониколаевка и Балашовка.
Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира,
– сообщил Райкович.
Впоследствии чиновник отметил, что Кропивницкий подвергся самой массированной дроновой атаке за все время войны. Оккупанты ударили по городу по меньшей мере 21 дроном-камикадзе типа "Шахед".
Террор мирного населения
Под ударом врага оказалась исключительно гражданская инфраструктура Кропивницкого. Так, повреждены жилые дома в частном секторе, а также многоэтажки.
Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции,
– сообщили в ГСЧС о последствиях.
Последствия атаки в Кропивницком – больше в галерее
Из-за атаки были изменения в движении поездов
Около 01:00 в Укрзализныце сообщили, что из соображений безопасности изменили маршрут движения для поездов:
- №53 Днепр – Одесса
- №92/60 Одесса – Харьков/Краматорск
- №7 Харьков – Одесса
- №128 Львов – Запорожье
- №52 Одесса – Запорожье
Направление по обходному маршруту приведет к задержке не менее трех часов. Ни один рейс дальнего сообщения не отменен, а до станций на Кировоградщине, пассажиры смогут доехать утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами,
– отметили в Укрзализныце.
Рейс №790 Кропивницкий – Киев по причинам безопасности отправится после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры.
Уже через час, около 02:00, в Укрзализныце сообщили, что рейсы продолжают курсировать, а железная дорога работает в штатном режиме.
В результате атаки много пострадавших
В результате массированной атаки в Кропивницком много пострадавших. По состоянию на 09:00 известно о 10 пострадавших, среди которых 4 детей.
Как сообщил Райкович, 3 пострадавших госпитализировали. Состояние одного пострадавшего оценивают как крайне сложное, ведь человек получил 90% ожогов тела. Сейчас медики проводят операцию и делают все возможное, чтобы стабилизировать пострадавшего.
Пострадавшие после атаки – больше в галерее
О погибших информация не поступала.
Реакция на атаку
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал циничную атаку российских захватчиков и опубликовал жуткое фото, которое было сделано во время атаки. На нем видно, как оккупанты били по одному из районов города.
Так выглядит прекращение огня от Путина. Россия с большим удовольствием атакует гражданских людей.
– подчеркнул Ермак.
Сейчас в Кропивницком развернули штаб. Работники, медики и коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки и оказывают помощь пострадавшим.