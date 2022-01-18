В Кропивницком ветер повалил главную елку города: красноречивые фото

Сильный ветер поднялся в Кропивницком 18 января. Главная елка города, которая на площади Героев Майдана, не выдержала такой непогоды и упала.

Туда уже прибыли коммунальные службы. Они начали демонтаж праздничного дерева, которое установили в городе еще 19 декабря.

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Елка повалилась из-за сильного ветра

Утром, 18 января, город накрыла метель. На дорогах – гололедица, также прогнозируют метели. В ГСЧС предупредили, что в течение дня в Кропивницком и области порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Очевидно, именно из-за этого и упала елка. На фото, опубликованных в местных СМИ, видно всю ситуацию на площади.

Поваленная елка в Кропивницком / Фото "Гречка"

Отметим, что 18 января по Украине разгулялся сильный ветер. В западных регионах со зданий даже срывало крыши. В целом из-за непогоды 349 населенных пунктов в 10 областях остались без света.

Погода в Кропивницком

Ночью на 18 января в Кропивницком ударили морозы до -5 градусов. По прогнозам Укргидрометцентра, днем температура там будет колебаться в пределах 0...+ 2. Синоптики предупредили о снеге. В течение всего дня в городе сохранится облачная погода.

Предыдущие инциденты в Украине

В прошлый раз "елкопад" произошел в Украине 14 января. Штормовой ветер наделал бедствия, в частности, в Черниговской области. Новогодние деревья попадали в Новоселке, Коропе и Бобровице.

Не выдержали непогоды и главные елки в городах Кролевец Белополье Сумской области. "Устало также" праздничное дерево в Пустомытах Львовской области.

Больше всего внимания привлек инцидент в Лубнах, на Полтавщине. Там ветер согнул главное дерево город пополам. В ответ сеть взорвалась забавными мемами.

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