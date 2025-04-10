Экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич призвал Сырского уйти в отставку

Экс-начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уйти в отставку. Все из-за приказов, которые, по его мнению, ставят под угрозу жизнь военнослужащих.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Богдана Кротевича в интервью для The Guardian.

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Как Кротевич прокомментировал действия нынешнего руководства в армии

Кротевич заявил, что Сырский и нынешнее руководство занимаются "ручным микроуправлением целой армии". Кроме того, по его мнению, из-за приказов руководства солдаты вынуждены восстанавливаться слишком близко к фронту.

Генеральный штаб приказал, что когда заканчивается смена солдат на передовой, они не могут отдыхать в тылу, они должны отдыхать в 50 метрах от передовой,

– рассказал Кротевич.

Он утверждает, что этот приказ поставил военных "в серьезную опасность". Также Кротевич отметил, что "на 70% решил уйти" из армии из-за того, что командиры продолжают "требовать от солдат то, чего они не требуют от себя".

"Мне начали поступать от высшего командования армии, от ставки главнокомандующего, приказы, которые становились все более преступными, которые я, по своей чистой совести, не мог выполнить", – отметил ветеран.

Он также обвинил командование в том, что оно "преступно виновно в непонимании принципов войны прямо сейчас" и, в частности, "как работают беспилотники FPV, как работают планирующие бомбы".

Они все еще имеют менталитет времен Второй мировой войны. Они до сих пор отказываются признавать новые средства поражения целей,

– заявил Кротевич.

Почему Кротевич считает, что Сырский должен уйти в отставку

Кротевич заявил, что "Сырский должен уйти". Он объяснил, что главнокомандующий "не смог сломать российские линии обороны" в 2024 году, кроме Курского направления.

"Сырский не пытается применить высокую науку и искусство войны. Он имеет только две функции: если враг атакует, ты просто бросаешь туда больше людей. А если враг преобладает, отведи людей и скажи, что ты переживаешь за жизнь людей", – подчеркнул он.

Напомним, что в конце февраля стало известно, что Кротевич оставил службу в "Азове". По его словам, он не собирается идти в политику, подчеркнув, что будет оставаться в военной сфере.