Циничный заработок: в Киеве предприниматель поставлял бойцам некачественные бронежилеты

Директору частной компании сообщили о подозрении. По данным следствия, он поставлял военным некачественные бронежилеты.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины рассказали, что должностное лицо пренебрегло безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих, организовав поставки в воинскую часть в Закарпатской области 350 некачественных бронежилетов.

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Предприятие передало бойцам некачественные бронежилеты

Следователи БЭБ рассказывают, что директор одного из предприятий Киевской области в мае 2022 года заключил договор на поставку 350 бронежилетов.

По условиям договора, он организовал поставки бронежилетов, которые по документам должны соответствовать 4 классу защиты. Однако, во время расследования провели судебную экономическую экспертизу, которая установила – упомянутые бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ.

Преследуя корыстный мотив, директор общества своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровьем военнослужащих и осуществил снабжение воинской части недоброкачественных бронежилетов,

– заявили в БЭБ.

По их данным, в результате преступных действий руководитель предприятия получил средства из бюджета, которые были выделены на национальную безопасность и оборону Украины. Речь идет об общей сумме в 5,9 миллиона гривен.



Предприятие поставляло бойцам некачественные бронежилеты

Дело расследуют детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности и под руководством прокуроров Офиса генпрокурора.

После получения дополнительных доказательств руководителю уже сообщили о подозрении по факту легализации (отмывания) бюджетных средств. Ему избрали меру пресечения – ночной домашний арест.

В Житомирской области лейтенант избил солдата

11 марта сеть облетело видео, на котором мужчина ногами бьет солдата. Потом появилось признание лейтенанта Виктора Витусевича, командира второго взвода роты охраны учебного центра Житомирского района поселка городского типа Гуйва. Он фактически признал, что избивал солдата срочника и отметил, что готов понести наказание. Однако добавил, что алкоголь в армии – это недопустимо.

В учебном центре заявили, что разделяют возмущение людей и уже начали расследование. Более того, в настоящее время фигуранта дела отстранили от исполнения обязанностей.

Впоследствии появилось видео, на котором срочник, которого избивал Витусевич, просит людей не притеснять лейтенанта.

В Государственном бюро расследований рассказали, что Виктору Витусевичу уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Дело расследуют. Командиру грозит до 12 лет тюрьмы.

По этой статье директору "светит"с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет и с конфискацией имущества.