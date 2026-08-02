В воскресенье, 2 августа, украинские дроны проникли на территорию России. Под удар попал, в частности, логистический центр Wildberries в Новосемейкино.

Об успешной атаке сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Как "Мадяр" прокомментировал атаку?

Бровди в присущей ему манере отметил, что посылок на Урале и в Сибири ждать не стоит. Ведь Wildberries в Новосемейкино Самарской области служил основным логистическим мостом между европейской и азиатской частями России.

"Мадяр" также иронично отнесся к названию и цветам бренда компании. "Червяки, вас ещё не трясёт от фиолетового? Возможно, и стоит одну-единственную ягодку быстро перекрасить в жёлто-голубой цвет и написать "касса" заглавными буквами на крыше, ведь комфортная жизнь страны-агрессора – это тоже супермаркет, касса которого ещё впереди. Привыкайте, если не решитесь избавиться от собственных демонов", – написал командующий СБС.

Справка. Wildberries (Вайлдберриз) – это крупный российский маркетплейс, онлайн-ритейлер и интернет-магазин. Компания под видом продажи вещей занимается также поставкой товаров военного назначения. Название и логотип бренда ассоциируются с лесными ягодами фиолетового цвета – именно на это в своём посте обратил внимание "Мадяр".

К тому же, по данным интернет-источников, в ночь на 2 августа российские города Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов. Основной удар пришелся на Саратовский НПЗ, где после взрывов разразился масштабный пожар.

Предварительно, повреждены несколько важных установок предприятия, в частности для переработки нефти, каталитического риформинга и изомеризации. Их остановка может негативно повлиять на работу НПЗ и производство высокооктанового топлива.

Украинские бойцы также эффективно уничтожают врага на поле боя. Так, только за сутки Силы обороны ликвидировали около 1 500 российских солдат.