Крупный предприниматель погиб в результате взрыва автомобиля в Черкассах – СМИ

Утром 16 июня в Черкассах произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал водитель, мужчина был доставлен в больницу. По информации местных СМИ, впоследствии он умер. По неофициальным данным, погибший – директор одного из торговых центров в городе.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

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В Черкассах взорвался автомобиль, в котором находился, по информации СМИ, директор одного из ТЦ

"16 Июня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки Mercedes. В настоящее время на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в заметке .

Как отмечает местное издание "Про все", впоследствии водитель автомобиля Мерседес E280 умер в больнице, не приходя в сознание от значительной потери крови.



В результате взрыва водитель авто был госпитализирован, но он в итоге скончался в больнице

Журналисты со ссылкой на собственные источники отмечают, что за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный – директор ТЦ "Транзит". Также вероятен погибший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Вероятный погибший – директор ТЦ "Транзит" 69-летний Анатолий Скоромный

По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство, добавляют на ресурсе.

Напомним, вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гура, депутата областного совета от "Батькивщины". Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.



В полиции в свою очередь прокомментировали инцидент, отметив, что действительно был убит один человек, однако, действительно ли это был Гура, правоохранители не указали. Однако, в конце концов "Батькивщина" все же подтвердила гибель депутата Черкасского областного совета.