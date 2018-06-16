16:26
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Крупный предприниматель погиб в результате взрыва автомобиля в Черкассах – СМИ

333 Читати новину українською
В Черкассах взорвался автомобиль: по неофициальным данным, погиб местный крупный предприниматель 69-летний Анатолий Скоромный
В Черкассах взорвался автомобиль: по неофициальным данным, погиб местный крупный предприниматель 69-летний Анатолий Скоромный / ГУ НП

Утром 16 июня в Черкассах произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал водитель, мужчина был доставлен в больницу. По информации местных СМИ, впоследствии он умер. По неофициальным данным, погибший – директор одного из торговых центров в городе.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Читайте также: ДТП с участием нардепа Шахова: политик рассказал детали

Черкаси, вибух авто, жертви, підприємець, Скоромний
В Черкассах взорвался автомобиль, в котором находился, по информации СМИ, директор одного из ТЦ

"16 Июня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкассы взорвался автомобиль марки Mercedes. В настоящее время на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в заметке .

Как отмечает местное издание "Про все", впоследствии водитель автомобиля Мерседес E280 умер в больнице, не приходя в сознание от значительной потери крови.

Черкаси, вибух авто, жертви, підприємець, Скоромний
В результате взрыва водитель авто был госпитализирован, но он в итоге скончался в больнице

Журналисты со ссылкой на собственные источники отмечают, что за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный – директор ТЦ "Транзит". Также вероятен погибший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Вероятный погибший – директор ТЦ "Транзит" 69-летний Анатолий Скоромный

По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство, добавляют на ресурсе.

Напомним, вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гура, депутата областного совета от "Батькивщины". Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.

В полиции в свою очередь прокомментировали инцидент, отметив, что действительно был убит один человек, однако, действительно ли это был Гура, правоохранители не указали. Однако, в конце концов "Батькивщина" все же подтвердила гибель депутата Черкасского областного совета.

Теги: Новости Украины Взрыв Жертвы Криминальные новости Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 132
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 35
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сегодня, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 670
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 11:30 Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
706
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сегодня, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 589
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук