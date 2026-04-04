В ВМС Украины ответили, причастны ли к катастрофам Ан-26 и Су-30 в Крыму

В конце марта –начале апреля Россия потеряла военно-транспортный самолет Ан-26 и истребитель Су-30. В ВМС прокомментировали аварии вражеских бортов.

В ВМС Украины не подтверждают свою причастность к инцидентам с российскими самолетами в оккупированном Крыму. Дмитрий Плетенчук в интервью Укринформу заявил, что это могли быть или действительно аварии, или последствия работы вражеских систем.

Почему разбились российские Ан-26 и Су-30 в Крыму?

Так, представитель ВМС отметил, что авария Ан-26, вероятнее всего, была несчастным случаем.

Военный объяснил, что в Крыму активно работают российские системы ПВО и средства РЭБ. Поэтому, по его словам, нельзя исключать, что самолет потерпел крушение из-за глушения сигналов GPS или ошибки в работе российской противовоздушной обороны.

По словам Плетенчука, данные с оккупированной территории проверяются долго, потому что получить точную информацию оттуда сложно.

По Су-30, в ВМС также отрицают свое участие в событии. Там считают, что скорее всего произошла техническая авария, связанная с интенсивной эксплуатацией самолета или сложными условиями полетов.

Представитель добавил, что постоянное использование российской авиации в Азово-Черноморском регионе приводит к износу техники и усталости экипажей, что повышает риск аварий.

Что известно об авариях Ан-26 и Су-30?