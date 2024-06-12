Крылатые ракеты, ударные БпЛА и, предварительно, баллистика: первый отчет КГВА об атаке на Киев
Киевская область стала центральной целью атаки врага этой ночью, 12 июня. Российские военные провели комбинированную атаку на столицу, применив несколько видов вооружений.
Все началось традиционно с пусков "Шахедов", потом стало известно о взлёте Ту-95, которые являются носителями крылатых ракет Х-101. А потом еще была информация и о применении баллистики, правда, пока неподтвержденная.
Подробно о ночной атаке Ту-95МС выпустили крылатые ракеты: куда они летели
Первый отчет от КГВА по ночной атаке врага на Киев
Как сообщили в КГВА вскоре после отмены воздушной тревоги в Киевской области, удар врага по столице был комбинированный, с применением различного типа вооружений. Это были:
- Крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, заходившие на Киев с южного направления несколькими волнами.
- Практически одновременно с ракетами также с юга двигались ударные БПЛА.
- По предварительным данным, противник выпустил по столице еще и баллистику.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены.
В столице, предварительно, без пострадавших и разрушений.
Кратко о предыдущих атаках на Киев
- 8 мая под ударом был Киев во время массированной атаки врага. Тогда захватчики использовали ракеты Х-101, которые атаковали с нескольких направлений. ПВО все цели в районе столицы уничтожила.
- Ракета на Киев летела и утром 31 мая. Ее сбили, но обломки вызвали пожар и разрушения. Погибших и пострадавших тогда также не было.
- А 7 июня российские военные атаковали Киевскую область "Шахедами" и ракетами, и в регионе вспыхнул пожар на промышленном объекте.