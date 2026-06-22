До конца лета: в Крыму отменяют смены в "Артеке" и других детских лагерях на фоне взрывов

Во временно оккупированном Крыму на всё лето приостановили заезд и размещение детей в лагерях отдыха. Родители жалуются, что автобусы разворачивают на полпути к базам.

Об этом сообщили назначенный оккупантами глава Крыма Сергей Аксенов и российская служба BBC.

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Отдых для детей в Крыму отменён

Оккупационные власти Крыма с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановили бронирование мест, прием и размещение детей и детских групп в лагерях, санаториях и местах для их участия в мероприятиях.

Аксенов объяснил ограничения "необходимыми для обеспечения общественной безопасности".

В частности, детей вывозят из международного детского центра "Артек" в места постоянного проживания. Координируют процесс российские спецслужбы. При этом некоторые автобусы с детьми не успели доехать до Крыма, как их развернули, сообщают российские СМИ.

Сегодня (21 июня – 24 Канал) должен был состояться заезд смены, но без объяснения причин "Артек" отказался принимать часть детей, и дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже,

– рассказала одна из мам.

Другая же заявила, что ей пришлось снять своих детей с поезда в Тамани после звонка из администрации лагеря о том, что "смены, скорее всего, не будет". При этом некоторые родители жаловались, что их проинформировали в последний момент.

В то же время оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в местных лагерях "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" заезды якобы состоятся по плану 24 – 25 июня.

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе, ряду зенитных ракетно-пушечных комплексов и радиолокационных станций в оккупированном Крыму. На фоне успешных ударов Минобороны Украины заявило, что "закрывает пляжный сезон" на полуострове.