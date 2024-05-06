Ночью Крым атаковали морские дроны

В Крыму в последнее время все чаще неспокойно. В ночь на 6 мая полуостров якобы атаковали морские дроны.

Российские телеграм-каналы пишут, что Крым оказался под атакой морских дронов. Это произошло после длительного перерыва, передает 24 Канал.

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Отчитываются об отсутствии потерь

Телеграмм-каналы пишут, что у западного побережья полуострова уничтожено до 5 безэкипажных катеров ВСУ. По их информации, целью были военные катера в одной из бухт в районе населенного пункта Черноморское.

Российские СМИ отмечают, что обошлось без потерь и пострадавших с их стороны. В то же время никаких комментариев с украинской стороны не было.

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