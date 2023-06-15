У российских властей нет ничего сакрального: почему Путина не волнуют проблемы Крыма

Россия 6 июня подорвала Каховскую ГЭС, из-за чего Крым остался без воды. Российскому диктатору Владимиру Путину совершенно безразлично на проблемы полуострова. "Сакральность" Крыма для Кремля приписали именно российские пропагандисты.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, российские пропагандисты пытаются увидеть "КГБ-истов" в образе "православных царей".

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Ширма, которую Россия натягивает для Запада

Ярослав Божко отметил, что Путина не беспокоят проблемы с водоснабжением в Крыму. Остров сакральный для россиян лишь потому, что в 2014 году они оккупировали его без больших потерь.

Все разговоры, что Крым являются сакральным местом, подпитываются самой российской пропагандой, которая хочет, чтобы мы в это верили. Для нынешней российской власти сакральное и символическое значение не имеет ничего. Святые и незыблемые ценности – это ширма, которую они хотят натянуть перед Западом,

– убежден он.

Глава Центра политических студий "Доктрина" считает, что для российского диктатора сакральным местом может быть разве что Санкт-Петербург – родной город Путина.

"Эти все дискурсы об абсолютной ценности каких-либо явлений созданы российскими газетчиками, которые хотели бы рассмотреть в "КГБ-истах" образ "православных царей", – добавил Божко.

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