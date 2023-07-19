Детонация склада в Крыму: СМИ выяснили, что там хранили оккупанты

У оккупантов в Крыму в очередной раз проблемы. На Старокрымском полигоне начали "внезапно" детонировать боеприпасы. Впоследствии СМИ выяснили, какое именно вооружение на этом складе хранили россияне.

Отметим, что эта военная база находится в Кировском районе полуострова. О пожаре стало известно утром 19 июля. Оккупанты имели на складе на этом полигоне немалый арсенал.

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Об этом свидетельствует и то, что детонация боеприпасов по состоянию на 11:00 длится уже не один час, – информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

От мин до гранат: что было на складе полигона в Крыму

Как выяснило вражеское издание ASTRA, на военном складе, который горит в Кировском районе Крыма, хранились:

гранаты;

минометные мины;

стрелковое вооружение;

артиллерийские снаряды.

Детонация склада продолжается. Звуки взрывов слышны в Кировском районе Крыма, где горит полигон,

– написала другая информационная помойка Кремля около 10:30.

На Старокрымском полигоне продолжают детонировать снаряды: смотрите видео с телеграм-каналов

Подъезды к месту пожара в Кировском районе перекрыли оперативные службы. Ближайший населенный пункт, где захватчики планируют развернуть штаб – село Кринички, недалеко от поселка Старый Крым.

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Причастна ли к этому Украина

Прежде всего, следует сказать, что любые проблемы у захватчиков являются следствием широкомасштабной войны против нашего государства. В то же время в сети начало распространяться фейковое сообщение, что якобы глава ГУР Кирилл Буданов не стал отрицать, что именно к этому "инциденту" в Крыму причастны Вооруженные Силы и, в частности, разведка.

Еще раз стоит отметить, что эта информация неправдива. Буданов соответствующего заявления не делал.

Кроме того, вспомним в заключение комическое заявление так называемого "председателя" Крыма от оккупантов Сергея Аксенова. Гауляйтер стал уверять, что якобы пострадавших из-за этих детонации нет, а также констатировал, что "полуостров никакой дополнительной помощи не нуждается".