Крым и Донбасс обязательно вернутся в Украину, но мирным путем, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Украина вернет оккупированные территории – Крым и часть Донбасса. Однако это будет происходить исключительно мирным путем.

По словам президента, окончание войны ищут во всех возможных форматах и ​​площадках. В первую очередь речь идет о дипломатическом пути, информирует 24 канал.

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"Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину, но только мирным путем. Украина последовательно выполняет нормандские и минские договоренности", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский: Не важно, где договорятся об Украине

Также президент отметил, что минские соглашения хоть он и не подписывал, но Украина должна их выполнять. "И в рамках нормандского формата, который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать", – добавил он и объяснил, что это не значит, что поиски мира ограничены исключительно этим.

Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин – мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине,

– сказал Зеленский.

Как рассказал президент, неважно с участием скольких стран состоится договоренность об Украине. "Важно – это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру – восстановление целостности в международно-признанных границах", – подчеркнул Зеленский.

Последние заявления Зеленского: коротко

На Мюнхенской конференции президент в очередной раз вспомнил о членстве Украины в НАТО. Он остроумно отметил, что "нам говорят, что дверь открыта, но посторонним вход запрещен".

Также Зеленский прокомментировал панику украинцев относительно вероятного полномасштабного наступления России. "Украинцы не будут ложиться в гробы и ждать военных", – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что Украина сейчас надежный щит для мира и не должна "кланяться за оказанную помощь", а чтобы защитить украинскую территорию не стоит называть дату возможного нападения Кремля.

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