После плотных атак: эксперт спрогнозировал, возможна ли наземная операция в Крыму

Во временно оккупированном Крыму почти ежедневно раздаются взрывы, а под удары попадают российская ПВО, склады и военная инфраструктура. Несмотря на это полуостров и дальше остается для России одним из главных узлов снабжения и опоры на юге фронта.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, почему Крым остается ключом к завершению войны. Он также спрогнозировал, может ли нынешнее давление на оккупантов в перспективе открыть путь к наземной операции.

Крым как ключ к завершению войны

Грабский отметил, что Крым остается для Украины ключевым направлением, потому что контроль над полуостровом напрямую влияет на завершение войны. Россия это тоже хорошо понимает, поэтому и дальше пытается сохранить за Крымом роль большого логистического хаба и военной базы, с которой можно поддерживать свои силы на полуострове и прикрывать действия войск с севера. Поэтому борьба за Крым для обеих сторон имеет не тактическое, а решающее значение.

Крым является ключом для нашей победы. Крым является ключом для завершения этой войны. Потому что как только мы начинаем контролировать Крым, война, в принципе, уже теряет всякий смысл для россиян,

– подчеркнул Грабский.

Украина много месяцев подряд бьет по военной инфраструктуре на полуострове. Под ударами оказываются объекты, которые обеспечивают российское присутствие в Крыму и помогают оккупантам использовать его для логистики.

Внимание! Россия пытается постоянно восстанавливать систему ПВО в оккупированном Крыму, прежде всего радиолокационные средства. В ВМС ВСУ объясняют, что после уничтожения таких элементов украинские силы часто бьют уже по целям, которые они прикрывали. Именно поэтому взрывы на полуострове раздаются регулярно, а Крым остается ключевым узлом для российской логистики и контроля над Азово-Черноморским регионом.

Это давление уже ощутимо, но полуостров до сих пор остается под контролем России, поэтому удары по нему придется усиливать.

Наземная операция в Крыму

Одними ударами с воздуха выбить россиян из Крыма может не получиться. Полуостров до сих пор остается под контролем оккупантов, поэтому наземную операцию Грабский считает вполне реальной. Он обратил внимание на географию этого направления: возле Крыма есть Таврический треугольник, а коммуникации врага там хорошо известны и уязвимы.

А почему нет? Абсолютно возможно,

– подчеркнул Грабский.

Через Мелитополь и Токмак идет одна железнодорожная линия, а к крымским перешейкам ведут только два моста. Если эти пути выбить, россияне потеряют значительную часть оперативной логистики. Тактическое снабжение еще останется, но его уже не хватит для большой группировки. Параллельно украинские силы методично уничтожают российскую ПВО в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях, чтобы дальше планировать движение к перешейкам и прорыв на полуостров.

Еще ни одной армии мира, будучи отрезанной от материка, не удавалось удержаться в Крыму,

– сказал он.

Грабский напомнил, что это не удалось ни войскам Врангеля, ни Красной армии, ни немецкой группировке. Крым в таком случае становится ловушкой: если потеряно северное Причерноморье и северная Таврия, долго держаться там россияне не смогут.

