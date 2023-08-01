Деоккупация Крыма к Рождеству: Жданов оценил такую перспективу действий ВСУ
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым "скоро". Его короткий, но меткий ответ всколыхнул сеть. Собственно, и перед, и после прогноза главного разведчика на временно оккупированном полуострове становится все более беспокойно.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он также рассмотрел несколько вариантов выхода ВСУ на Крымский полуостров.
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Кроме заявления Кирилла Буданова в издании Express вышла статья, в которой отметили, что ВСУ могут освободить Крым к Рождеству. Именно к этому готовятся украинские защитники в Великобритании. В издании пояснили, что операция в Крыму будет предусматривать удары с воздуха, суши и моря.Обратите внимание! Начиная с 2023 года, по решению президента, Рождество в Украине будут праздновать 25 января.
Украина достигла важных результатов
Более того, о возможных вариантах выхода на Крымский полуостров на днях написали во влиятельной американской газете The Times.
Times пишут, что российская оборона слабеет. Я так понимаю, что это на основе разведданных, информацию взяли "не с потолка". С резервами у них сложно, проблемы с боеприпасами на определенных направлениях есть проблемы,
– подчеркнул Олег Жданов.
Украинские защитники занимают очень важные высоты, нарушили логистику россиян и усложнили перемещение войск на фронте. В этом очень помог удар по мосту в Чонгаре.
"Мы хорошо проредили склады и сейчас "грохнули" еще и железную дорогу. То есть из Крыма сейчас артерия перерезана. Они восстановят этот мост, разумеется. Но это время", – заметил военный эксперт.
К тому времени, когда россияне восстановят Чонгарский мост, он им уже может и не понадобиться. Так что из-за Крыма поставок для россиян не будет. Перевозить военную амуницию грузовиками – совсем не то же, что делать поездами.
Олег Жданов о выходе ВСУ в Крым: смотрите видео
Какие направления могут использовать ВСУ
Возвращаясь к статье The Times, журналисты рассмотрели 3 варианта наступления наших войск:
- пойти к востоку от Бахмута и повернуть на юг в Донецк;
- продвинуться к югу от Угледара до Мариуполя;
- выйти в Токмак, затем в Мелитополь, чтобы изолировать Крымский полуостров и все русские войска.
При последнем варианте Крым будет доступен для украинской артиллерии и воздушных атак. Это значит, что даже без захвата полуострова украинцы могут сделать Крым невозможным для пребывания там российских военных и гражданских.
Если мы выйдем к Азовскому морю в районе Мариуполя, то, конечно, ни о каком сухопутном коридоре в Крым не будет. Его перережут,
– заметил Жданов.
Военный эксперт добавил, что даже Мелитополь позволяет ВСУ взять под огневой контроль артиллерии, даже ствольной, Чонгар и Армянск. Других дорог в Крым не существует.
Ситуация в Крыму напрягается: последние новости
- В Главном управлении разведки сообщили, что в Крыму нарастает противостояние между российскими захватчиками и проукраинскими гражданскими. В частности, на территории полуострова систематического характера приобрели атаки на военные объекты, для которых используют "коктейли Молотова".
- На Крымском мосту вечером 31 июля снова перекрыли движение. Хотя оккупационные власти призывают граждан сохранять спокойствие, непохоже, что кому-то из них на полуострове спокойно. На мосту теперь участились проверки, вероятно, в целях безопасности.
- К слову, в Украине уже разрабатывают механизм, по которому будут разбираться с россиянами, что не покинут территорию Крыма По действующему законодательству, незаконное пересечение украинской границы наказывается. Однако закон следует осовременить в соответствии с нетипичной ситуацией.