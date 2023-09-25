Крым передал эстафету: сирена вилы в Курске, на Белгородщине взрывы
25 сентября 2023, 21:56Читати новину українською
Поздним вечером о воздушной тревоге предупреждали не только в Севастополе. Сирены выли также в Курске. А на Белгородщине еще и взрывы раздавались.
Итак, беспокойным вечер 25 сентября оказался и для жителей России. Там и воздушную тревогу объявляли, и взрывы раздавались.
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Что известно о взрывах
Так, жители Белгородской области жалуются на якобы массированную атаку дронами. Говорят, что в Грайворонском районе работает система ПВО. Мол, удалось сбить не менее 5 беспилотников. А по состоянию на 22:05 – уже о целых 7.
Тем временем в Курске в аэропорту включили воздушную тревогу. Там предупреждают об угрозе с неба. Пока неизвестно, о чем именно идет речь.
Сирены выли и в Севастополе
- Так, в Севастополе воздушную тревогу объявили около 20:57. Тогда местные жители слышали сирены в разных районах оккупированного города.
- Интересно, что в 20.59 телеграм-каналы начали писать о работе ПВО. Обратим внимание, что так называемый губернатор Развожаев обещал, что воздушная тревога будет объявлена за 30 – 50 минут до потенциальной угрозы.
- Местные жители рассказали, что сирены слышали в районе Штурмового, Центра города, а также 5 микрорайона. Причем, предшествовал завиванию сирен звук взрыва. А также воздушную тревогу слышали и в Нахимовском районе.
- Кстати, через Крымский мост движение автотранспорта временно перекрыли. Об этом сообщили до того, как прозвучала воздушная тревога.