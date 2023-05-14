Ищут ДРГ и проводят рейды в мечети: оккупанты очень боятся новых "хлопков" в Крыму

Российские оккупанты опасаются разных "хлопков" в Крыму. Они пытаются найти ДРГ, партизан и других патриотов, которые помогают Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, захватчики продолжают проводить репрессии. Например, на днях они делали обыски в одной из мечетей в Симферополе, где пытались найти украинских патриотов.

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Оккупанты пытаются успокоить россиян. Поэтому в местных СМИ часто рассказывают о мерах безопасности на полуострове. Но "хлопки" все равно приходят.

Вчера была информация о взрывах в Евпатории. Пропагандистские СМИ рассказывали, что ПВО работала против беспилотников и все удалось уничтожить. Хотя мы знаем, что точно были взрывы,

– отметил Бариев.

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Как отметил Бариев, россияне опасаются разных "хлопков" поэтому не решаются ехать отдыхать в Крыму. Местные представители туристического бизнеса рассказывают, что люди ничего не бронируют.

Это позволяет делать выводы, что россияне боятся ехать в Крым. Хотя, с другой стороны, там рассказывали, что на "майские праздники" туда приехало много россиян. Различная информация. Но видно, что россияне на полуострове все более запуганы. Они говорят о том, что нужно уезжать из Крыма,

– рассказал Бариев.

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