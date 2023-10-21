Зеленский объяснил, где пройдет новый саммит Крымской платформы

Владимир Зеленский анонсировал новый саммит Крымской платформы. Он назвал количество участников очень серьезным.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

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Где пройдет саммит на этот раз

Украинский лидер сообщил, что местом проведения нового саммита в этот раз станет Чехия.

Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное,

– сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех в мире, кто присоединился и готов вместе с Украиной работать на уровне парламентской дипломатии ради безопасности и мира во всей Европе.

Как раньше проходила Крымская платформа

Третий саммит Крымской платформы проходил в августе 2023 года в Киеве. В нем приняли участие президенты и премьер-министры нескольких европейских стран.

Модератором первой дискуссии являлся министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Крымскую платформу поддержали более 60 стран.

На этом мероприятии обсуждалось экономическое развитие Крыма после того, как его освободят от российских захватчиков. Зеленский тогда заявлял, что некоторые бизнесы уже выразили готовность работать на полуострове после деоккупации.

Украинские власти создали Крымскую платформу, чтобы актуализировать вопросы деоккупации Крыма на международной повестке дня, консолидировать международные усилия по освобождению полуострова, защитить права и свободы крымчан и усилить безопасность в Европе. В первом саммите, который проходил в 2021 году, приняли участие представители 43 стран, которые приняли совместную декларацию.