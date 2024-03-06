Комплексный удар, – генерал армии в отставке сказал, что поможет уничтожить Крымский мост

Украина обнаруживает системы ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, неподалеку от Крымского моста. Для удара по этой незаконной застройке нужен комплексный подход.

Это 24 Каналу отметил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, Украина полностью готова к нанесению мощных ударов по Крымскому мосту.

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Удары по Крымскому мосту

Николай Маломуж отметил, что возле самого Крымского полуострова захватчики разместили ракетные комплексы "Панцирь", С-400, противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы, беспилотные системы, РЭБ.

Крымский мост – это наша законная цель. По этому объекту нужен более комплексный подход, чем по кораблю "Сергей Котов". Но Украина разведала часть тех средств, которые противодействовали нашим силам в процессе подготовки этой операции.

Мы в процессе подготовки такой операции. Если мы говорим про Крымский мост – это более комплексный подход. Потому что там надо обнаружить много линий и систем ПВО, радиолокаций, которые не связаны с этим кораблем или с этим катером небольшим,

– объяснил он.

Это связано с ракетными системами, с воздушными дронами, противодействием стратегического уровня, нанесением ударов уже ракетами типа Storm Shadow украинского производства. Или и самими Storm Shadow или SCALP, ведь ВСУ могут применять их по территории Украины, которой является Крым.

Нужны большие ресурсы

Генерал армии в отставке подчеркнул, что Крымский мост уже останавливал свое функционирование из-за ударов ВСУ. Тогда через него некоторое время не поставляли боеприпасы, технику, живую силу на временно оккупированные территории. Украина имеет соответствующие средства. Очевидно, периодически эти действия будут проводиться.

Мы сегодня полностью готовы к нанесению мощных ударов по Крымскому мосту, пробить их системы ПВО и РЭБ, отвлечь внимание, как уже проводили наши представители Вооруженных силы, Службы безопасности Украины,

– сказал он.

Стратегический удар будет нанесен тогда, когда будут проводить стратегические операции, когда будет вход в Крым, уничтожение всех объектов стратегического уровня, Крымский мост, пусковые установки, аэродромы, когда будут комплексные удары.

"Мы к этому движемся. Но для этого надо пройти большую работу, получение оружия, отработка новых стратегий войны, включая мощные наступательные операции и тогда замкнуть Крым. Это перспектива после южной успешной операции. Но это большая работа, большие ресурсы", – подчеркнул Маломуж.

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