Операции исключительно Украины, – глава СБУ Малюк подробно рассказал о взрывах на Крымском мосту

В Службе безопасности уверяют, что взрывы на незаконно построенном Крымском мосту являются операциями Украины. Иностранные спецслужбы к ним отношения не имеют. Первый раз переправа была взорвана с помощью взрывчатки, второй – атакована с помощью дронов.

Собственно, 8 октября 2022 впервые на Крымском мосту цвел "хлопок". Украинские спецслужбы применили 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы взорвать переправу. Об этом подробно рассказал глава СБУ Василий Малюк.

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Первый взрыв

По словам руководителя спецслужб, обмотали взрывчатку упаковочной пленкой – все для того, чтобы незаметно ее довезти до моста. Собственно, по легенде для россиян, именно рулоны такой пленки, а не взрывчатку, перевозил грузовик.



Взрывчатка, обмотанная пленкой, взорвавшая Крымский мост / Фото СБУ, предоставленное 24 Каналу

Сотрудники Службы безопасности специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку внутри.



Упаковка взрывчатки для подрыва Крымского моста / Фотография СБУ, предоставленная 24 Каналу

Кроме того, нашим спецслужбам удалось обойти специальные глушилки на Крымском мосту, которые сбивают GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022 года "груз с пленкой" взлетел в воздух именно на середине переправы.

Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян,

– констатировал Малюк.

Второй взрыв

Как отметил глава СБУ, второй взрыв на Крымском мосту уже в июле 2023-го был следствием атаки морских дронов. В организации операции большую роль сыграл офицер на позывной "Хантер".

Именно этот военный приложил немало усилий для создания таких беспилотников, которые подорвали один из символов путинского режима.

Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным,

– сказал руководитель Службы безопасности.

В то же время об этих беспилотниках, атаковавших Крымский мост, следует знать следующее:

они переносили 850 килограммов взрывчатки;

дроны имели модернизированную систему управления и были незаметны для вражеских радиолокационных станций благодаря уникальному материалу;

конструкция БПЛА предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

Кроме того, Малюк подчеркнул, что Крымский мост является законной целью для Украины и мы без помощи иностранных государств осуществляли атаки на переправу несколько раз.

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Кстати, тот факт, что Крым является территорией Украины, признают даже на кремлевских телеканалах. Комментируя предоставление нашему государству дальнобойных ракет Taurus, пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что с помощью такого вооружения Украина может и по Крыму наносить удары, поскольку считает полуостров своим.