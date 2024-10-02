Россия активно готовится к атаке Украиной Крымского моста: спутниковые снимки

Оккупанты продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста. Враг прекрасно понимает, что их "незаконная конструкция" является одной из приоритетных целей для поражения.

Новые спутниковые снимки показывают, как Россия активизировала свои усилия по защите Керченского моста, пишет Business Insider.

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Оккупанты серьезно готовятся к обороне Керченского моста

По данным издания, страна-агрессор начала размещать баржи на южной стороне моста в начале мая. К июню защитные меры были усилены. Они предусматривали размещение дополнительных барж и плавучих боновых сооружения, идущих параллельно мосту.

Новые заграждения – не единственные защитные меры, которые Россия осуществила для обороны моста, отмечают журналисты. На спутниковых снимках, сделанных 28 сентября, видно два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом с сооружением.

Противник усиливает оборону Крымского моста / Фото Bussines Insider

Как пишет Business Insider, башни для этих систем строились с 18 по 23 августа. Их строительство говорит о том, что Москва обеспокоена не только морскими угрозами. Она также хочет защитить конструкцию моста сверху.

Напомним, ранее стало известно, что средства ПВО "Панцирь-С1М" враг установил не только на мосту, но и рядом – на острове Тузла.

Глава ГУР Кирилл Буданов в начале августа не исключал уничтожения Крымского моста в ближайшие месяцы.