У Крымского моста осталось очень мало времени, – Гуменюк
Крымский мост остается одной из первоочередных целей Вооруженных Сил Украины. Россияне пытаются сохранить конструкцию, однако, по всей вероятности, ей осталось не так долго.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что Крымский мост имеет существенные повреждения, которые россияне не могут устранить в полном объеме Вместе с тем, враг еще пытается использовать конструкцию, чтобы пополнить резервы на Запорожском и Херсонском направлениях.
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Россияне сами уменьшают логистические возможности моста
Гуменюк также рассказала, что из-за постоянных угроз россияне часто перекрывают движение через Крымский мост. Таким образом, они сами создают для себя проблему и значительно ограничивают логистические возможности конструкции.
Во-первых, мосту осталось очень мало времени, помним, что конструкция лишняя. Во-вторых, там очень существенные повреждения и угрозы неизбежны,
– сказала Гуменюк.
По словам Гуменюк, само наличие необходимости переброски резервов в Херсонскую и Запорожскую области говорит о результативной работе Вооруженных Сил Украины.
Враг пытается восстанавливать свои потери, однако вновь прибывшие российские солдаты не знают географии региона. Украинские военные научились обращать это в свою пользу.
Крымский мост поврежден: последние новости
- Российские оккупанты очень нервничают из-за "хлопка", который время от времени бывает поблизости или на самом Крымском мосту. Они всеми силами пытаются уберечь свою незаконную конструкцию. Конструкция Крымского моста сама по себе уже непрочная, рассказала Наталья Гуменюк. Она не может справиться с той нагрузкой, которая идет даже в условиях экономии. Поэтому российские оккупанты систематически перекрывают движение для транспортных средств. А также пытаются "защитить" мост.
- Российским захватчикам ночью 2 сентября привиделась какая-то "атака неизвестными беспилотниками" на печально известный Крымский мост в оккупированной Керчи. Таким образом оккупанты пытаются объяснить, почему нельзя использовать этот мостовой переход в военных целях. Наталья Гуменюк отметила, что конструкция Крымского моста на аннексированном Россией полуострове лишня. Поэтому, по ее словам, оккупанты пытаются "угадать время, когда это станет абсолютно всем очевидным".
- Кирилл Буданов рассказал, что Украина, конечно, знает, как Россия охраняет Крымский мост. По словам главы украинской разведки, ситуация такова, что многие представители оккупационной "власти" вывезли семьи из Крыма и не вернули их на полуостров.