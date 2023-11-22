Продолжение следует, – ГУР заинтриговало видео с "абсолютно лишним" Крымским мостом
Источник:ГУР
Украина никогда не скрывала, что одной из главных целей уничтожения является незаконно построенный Крымский мост. В разведке намекнули, что осенний ветер может немного расшатать переправу.
В среду, 22 ноября, Главное управление разведки опубликовало видео, просмотрев которое появляется немало вопросов. В частности, на ролике показано море, мост, соединяющий Крымский полуостров с территорией России, и украинский флаг.
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ГУР "имеет планы" на Крымский мост
Неизвестный автор видео снял телефон, на котором – украинский флаг. Со стороны листочек, на котором написано: "ГУР Артан", а затем камера показывает Крымский мост. Собственно, "Артан" – это спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.
Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция (Крымский мост – 24 Канал). Продолжение следует…
– говорится в подписи к ролику.
Пока нельзя сказать точно, какой именно замысел имеют наши разведчики относительно Крымского моста и когда он будет реализован. Однако результат этих "планов" очевиден и для каждого гражданина нашего государства, и для вражеского: эта переправа не будет стоять между незаконно оккупированным Крымом и Россией.
ГУР заинтриговало видео, на котором виден Крымский мост: смотрите видео
Предыдущие операции
- Впервые взрывы на Крымском мосту были слышны 8 октября 2022 года. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк рассказал, что это был подрыв, организованный украинской стороной. Наши спецслужбы взяли металлические цилиндры, заполненные гексогеном – 21 тонной в тротиловом эквиваленте. Их обмотали пленкой, чтобы россияне ничего не заметили. Собственно, "официально" грузовик перевозил через Крымский мост именно рулоны пленки.
- Второй раз взрыв на Крымском мосту прозвучал 17 июля 2023 года. Спустя время в Службе безопасности подтвердили, что использовали экспериментальный морской беспилотник для удара по переправе. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие – оккупанты перекрыли движение по мосту. У захватчиков возникло немало трудностей с логистикой, ведь эту переправу они использовали для военных перевозок.