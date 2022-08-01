Военный эксперт объяснил, почему Украине выгодно пока не уничтожать Крымский мост

россия перебрасывает военную технику в Украину через незаконно построенный Крымский мост. В то же время ракеты большей дальности, которые могут получить ВСУ, дадут возможность атаковать его.

Однако, вероятнее всего, наши военные пока не будут этого делать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, журналист, главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Куда выгоднее бить

Катков объяснил, почему Украина пока не будет атаковать Крымский мост. По его словам, сейчас нам выгоднее бить по аэродромам российских оккупантов, их базам и тыловым базам обеспечения стратегического уровня, которые расположены на расстоянии не 90 километров от линии фронта, а – 200 – 250 километров.

Олег Катков Военный эксперт и журналист Когда говорят о Крымском мосте, мол, надо бить по нему, это не так. Есть гораздо лучшие, более важные и более легкие цели, чем этот мост.

Как он отметил, чтобы перекрыть транспортную историю в оккупированный Крым, объективно – легче уничтожить железнодорожные узлы. В то же время добавил, что для начала нужно уничтожить такие же мосты через оккупированный полуостров.

Оккупанты сосредоточили там мощные силы

Катков также заметил еще один немаловажный аспект. В частности, как он подчеркнул, пока россия считает, что Украина собирается атаковать Крымский мост, то есть он для нас – цель №1, до тех пор государство-агрессор будет продолжать сосредоточивать там достаточно мощные силы.

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Как подчеркнул военный эксперт, только публично россия задекларировала, что там несколько дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, также известно о якобы батальоне спецназа, который лично охраняет мост и в день, и ночью.

"Поэтому пусть оккупанты лучше держат все эти цели (С-400) в глубоком тылу, чем они будут ближе к передовой", – отметил Катков.

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