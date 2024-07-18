Это для него не ценность: как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста

Прошел год с момента мощного удара по Крымскому мосту. Уничтожения этого незаконно сооружения несомненно ждут все украинцы, впрочем аналитики утверждают, что это может стать переломным моментом в войне.

Ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин, что уже видел попадание в Кремль и в большой бизнес-центр "Москва-Сити". Тогда не было вообще никакой реакции.

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Как на уничтожение моста отреагирует Путин

Глава Кремля ведет себя так, будто все потери России его не касаются. В общем проанализировать и понять характер Путина, его отношение к определенным вещам очень трудно.

Стоит помнить, что личность российского диктатора трансформировалась. Он дорвался до власти и кардинально изменился.

Кто был никем, а вдруг стал всем – начинает вытворять ужасные вещи. Поэтому если кто-то до сих пор верит в какие-то ценности Путина, то надо только посмотреть на то, что он похоронил на войне в Украине полмиллиона своих граждан,

– рассказал Сергей Асланян.

Такое количество погибших должно всколыхнуть население, изменить их мнение относительно своего президента. Но этого мы не видим. Диктатор продолжает платить за все людьми, экономикой, поэтому для него не будет сложно пожертвовать и Крымским мостом.

Если Путин захочет, то для него мост построят еще раз. Он вполне спокойно смотрел по телевизору на "любимый" Кремль с дыркой в кровле, разбитым стеклом, будто ничего и не произошло. Для него это не ценность,

– заметил Сергей Асланян

Глава Кремля сосредоточен на войне в Украине, наступлении, убийстве гражданских. Поэтому даже трудно предположить, какое событие может стать триггером для проявления сочувствия, совести, сожаления.

"Помните, как Путин с Медведевым "дарили" земли китайцам. Те самые земли, которые были омыты кровью российских и советских солдат. А здесь Крымский мост – его можно еще раз построить", – подчеркнул Асланян.

Он добавил, что в России все делается только ради денег и выгоды. Поэтому строительство нового моста только обогатит приближенных к Путину людей.