Что нужно, чтобы повредить Крымский мост: Свитан назвал возможные варианты

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина получила в рамках пакета военной помощи от США, могут уничтожить Крымский мост. Такое заявление сделал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью изданию Philadelphia Inquirer.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя заявление Буданова, рассказал 24 Каналу, что в Украине сейчас есть 2 вида ракет ATACMS. Он отметил, чтобы сокрушить Крымский мост, должно быть применено, как минимум, 20 таких ракет.

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Надо осуществить комплекс мероприятий

Прежде чем ликвидировать Крымский мост, по мнению военного эксперта, нужно провести подготовку к этому. В частности, важной задачей является уничтожение вражеского радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо М". Тогда траекторию выпущенных ракет ATACMS российская ПВО не увидит.

Достаточное количество этих ракет уничтожит Крымский мост, но для этого надо подготовиться, в том числе и завоевать преимущество в воздушном пространстве. Если хотя бы 20 ATACMS будет выпущено в одну точку, там точно Керченского моста не будет,

– считает Свитан.

Военный эксперт добавил, что в Украине есть 2 вида ATACMS: М39 – кассетный боеприпас и М48 – функционирует уже несколько десятков лет, боевая часть такой ракеты составляет 225 килограммов.