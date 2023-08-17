Визуально очень заметна: действительно ли дымовая завеса поможет оккупантам спасти Крымский мост

Российские оккупанты регулярно используют дымовую завесу, когда Крымский мост находится под угрозой. Это достаточно известный тактический прием.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко, заметив, что от такого дыма заранее указанные координаты в ракетах или беспилотниках не изменятся.

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Однако дымы, возможно, способны несколько влиять на аппараты, где есть оптический канал. Они могут частично скрыть опоры самого Крымского моста.

Дымовые генераторы поставили там достаточно давно. В случае применения ракет или беспилотных систем, в которых есть оптический канал, возможно, дым может предотвратить попадание в объект. Это достаточно известный тактический прием,

– заметил Рыженко.

Крымский мост будет уничтожен

По словам Рыженко, на сегодняшний день известно, что от попадания морских дронов, которые случились в июле, повреждена одна часть автомобильного полотна. Сама дорога работает ограниченно в реверсном режиме.

Железнодорожная ветвь, к сожалению, до сих пор работает. Но это вопрос времени, когда весь этот объект будет полностью уничтожен.

Там серьезный режим безопасности. Они перегоняют через мост в Крым достаточно много бронетехники и боеприпасов. Это все потом уходит на хранение на север или запад Крыма. А уже оттуда – на временно оккупированные материковые наши территории,

– отметил Рыженко.

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Крымский мост – действительно важная логистическая артерия оккупантов. Но он точно будет уничтожен. Это значительно ослабит способности российских захватчиков.

Взрывы у Крымского моста: коротко