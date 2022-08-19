Это может быть "усталость моста", – Подоляк рассказал, какие есть варианты судьбы крымского моста

Мост через керченский пролив, расположенный во временно оккупированном Крыму, является незаконным объектом строительства россии. Поэтому у Украины есть законные права на его демонтаж.

Это зафиксировано международным правом. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Достойно внимания Бархатный сезон в Крыму и для чего россии шантаж с ЗАЭС: эксклюзивное интервью с Подоляком

россия должна демонтировать крымский мост

По его словам, россия должна демонтировать мост, потому что он является элементом незаконного строительства, который изуродовал экологию и экономику нашей страны. Также государство-агрессор не получало разрешения от Украины на его строительство.

"Украина должна настаивать на демонтаже крымского моста. Как это будет сделано, это другой вопрос ", – отметил Подоляк.

Это может быть добровольный снос моста российской стороной или это может быть "усталость моста",

– подчеркнул советник главы ОП.

По его мнению, мост может просто технически не выдержать той нагрузки, которую он будет иметь, учитывая события, происходящие во временно оккупированном Крыму.

Подоляк предположил, что будет дальше с крымским мостом: смотрите видео

ВСУ могут помочь россиянам покинуть территорию Украины

Для Украины Крым является оккупированной территорией, как Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковская области. Сегодня уже даже россия не говорит, что это их территория.

Страна-оккупант понимает, что в международном праве четко зафиксировано, что полуостров Крым является украинской территорией. Поэтому мы имеем право использовать любые средства, чтобы освободить свою территорию от оккупантов и элементов незаконного строительства.

Подробнее Что известно о керченском мосте, который в ожидании "хлопка": показываем на карте

По словам советника главы ОП, это действительно будет правильно, если мы будем принуждать россиян к демонтажу всех незаконных военных баз, мостов и лагерей содержания их войск на территории нашей страны.

Они должны исчезнуть с территории Украины, потому что незаконно здесь находятся,

– отметил Подоляк.

"Если это будет сделано добровольно – они на это имеют право, но если это будет сделано с помощью, например, Вооруженных Сил Украины, которые четко понимают, что это нужно делать – будет еще лучше, потому что тогда они запомнят способ ухода из Украины на больший срок ", – подчеркнул советник главы ОП.

Последние новости о крымском мосте