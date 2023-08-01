Все зависит от ресурса: помогут ли россиянам заграждения защитить Крымский мост
Недалеко от Крымского моста оккупанты установили противодиверсионные боновые заграждения для защиты от надводных и подводных дронов. Таким образом, россияне пытаются предупредить следующие атаки на мост.
Однако эффективность такой защиты от морских дронов можно проверить только на практике. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу.
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Нужно попробовать
Он напомнил, что это уже третье масштабное усиление охраны Крымского моста. Все эти действия – исполнение предписаний Владимира Путина.
Но мы видим, что эти предписания недовыполняются. В результате это хорошо для нас, потому что мост остается уязвимым. Однако некоторые препятствия для надводных дронов эти заграждения будут иметь, – подчеркнул военный эксперт.
Военный эксперт предположил, помогут ли новые заграждения защитить Крымский мост: смотрите видео
Теоретически эти заграждения можно разбить, тем более что в атаку могут быть вовлечены несколько морских дронов. Однако для того, чтобы в этом убедиться, нужно попробовать.
"Эти заграждения можно попытаться преодолеть. Все зависит от ресурса, который нужно привлечь для этого, времени и соответствующих тестирующих запусков дронов. И после этого можно пробовать прорывать и доразрушать Крымский мост", – подчеркнул Александр Мусиенко.Обратите внимание! Оккупанты, устанавливая заградительные боны, надеются, что они защитят Крымский мост, в частности, от оружия НАТО и гидроциклов, модернизированных под дроны-камикадзе.
"Хлопок" на Крымском мосту
- Впервые мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрывов мост получил значительные повреждения, которые ликвидировали в течение нескольких месяцев.
- Следующий взрыв на мосту произошел 17 июля 2023 года. Крымский мост снова получил разрушение: было повреждено автомобильное полотно, пролеты. В этот раз восстановить мост оккупанты "обещают" до декабря 2023 года.
- Позже, по сообщению источника из СБУ, выяснилось, что атака на Крымский мост 17 июля была частью удачной спецоперации ведомства и военно-морских сил Украины. Также стало известно, что мост был атакован с помощью надводных дронов.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский мост "должен быть нейтрализован". Он подчеркнул, что для Украины это – "враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и норм".