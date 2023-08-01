Все зависит от ресурса: помогут ли россиянам заграждения защитить Крымский мост

Недалеко от Крымского моста оккупанты установили противодиверсионные боновые заграждения для защиты от надводных и подводных дронов. Таким образом, россияне пытаются предупредить следующие атаки на мост.

Однако эффективность такой защиты от морских дронов можно проверить только на практике. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу.

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Нужно попробовать

Он напомнил, что это уже третье масштабное усиление охраны Крымского моста. Все эти действия – исполнение предписаний Владимира Путина.

Но мы видим, что эти предписания недовыполняются. В результате это хорошо для нас, потому что мост остается уязвимым. Однако некоторые препятствия для надводных дронов эти заграждения будут иметь, – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт предположил, помогут ли новые заграждения защитить Крымский мост: смотрите видео

Теоретически эти заграждения можно разбить, тем более что в атаку могут быть вовлечены несколько морских дронов. Однако для того, чтобы в этом убедиться, нужно попробовать.

"Эти заграждения можно попытаться преодолеть. Все зависит от ресурса, который нужно привлечь для этого, времени и соответствующих тестирующих запусков дронов. И после этого можно пробовать прорывать и доразрушать Крымский мост", – подчеркнул Александр Мусиенко.

"Хлопок" на Крымском мосту

Впервые мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрывов мост получил значительные повреждения, которые ликвидировали в течение нескольких месяцев.

Следующий взрыв на мосту произошел 17 июля 2023 года. Крымский мост снова получил разрушение: было повреждено автомобильное полотно, пролеты. В этот раз восстановить мост оккупанты "обещают" до декабря 2023 года.

Позже, по сообщению источника из СБУ, выяснилось, что атака на Крымский мост 17 июля была частью удачной спецоперации ведомства и военно-морских сил Украины. Также стало известно, что мост был атакован с помощью надводных дронов.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский мост "должен быть нейтрализован". Он подчеркнул, что для Украины это – "враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и норм".