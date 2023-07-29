Били по местам дислокации дронов, – Путин заявил, что Россия "ответила за Крымский мост"
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "ответила" за удар по Крымскому мосту 17 июля. По его словам, оккупанты ударили по местам дислокации дронов ВСУ.
Такое заявление диктатор сделал во время итоговой пресс-конференции после саммита "Россия – Африка", сообщает 24 Канал. По его словам, Россия якобы атаковала места подготовки новых атак беспилотниками со стороны Украины.
Обратите внимание Путин заявил, что не руководит армией и не будет начинать мирные переговоры с Украиной
Что там наговорил Путин
Владимир Путин заявил, что после удара по Крымскому мосту 17 июля он получил предложения по усилению безопасности незаконного сооружения. Однако когда эти предложения будут реализованы – неизвестно. Однако оккупанты уже якобы ответили за удар по мосту.
ВС России после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов по местам, где готовились удары ВСУ беспилотниками,
– заявил диктатор.
Удар по Крымскому мосту
- В ночь на 17 июля рухнула 145-я опора Крымского моста со стороны Краснодарского края России, движение по мосту было приостановлено.
- В тот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении построить временный мост в районе поврежденного участка Крымского моста. По его словам, один из поврежденных пролетов планируется запустить 15 сентября. Второй стороной моста двустороннее движение хотели возобновить до 1 ноября.
- Это был не первый взрыв на мосту. Впервые "горячее" на незаконном сооружении было 8 октября 2022 года, когда тот взорвался грузовик и существенно повредил мост.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымский мост для Украины является нейтрализованной целью, т.е. полностью уничтоженной, поскольку оккупанты построили его незаконно для того, чтобы соединить Россию и оккупированный Крым.