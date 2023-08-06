До сих пор видны повреждения, – расследователи обнародовали свежие спутниковые снимки Крымского моста
Источник:Брейди Эфрик
Недавно неизвестные надводные дроны атаковали Крымский мост. Американские расследователи уже обнародовали свежие кадры того, как сейчас выглядит переправа.
На кадрах видны последствия атаки Крымского моста. Их опубликовал исследователь Брейди Эфрик.
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Как сейчас выглядит Крымский мост
Усилия России отремонтировать поврежденный Крымский мост можно увидеть на последних спутниковых снимках Керченского пролива,
– написал Эфрик.
Крымский мост сегодня / кадр Брейди Эфрик
Американский аналитик Оливер Александер заявил, что спутниковый снимок с высоким разрешением лучше показывает повреждение железнодорожного моста в результате второго взрыва неизвестного дрона, произошедшего 17 июля.
"Приблизительно 10-метровый участок южного ограждения и дорожки рядом с двумя железнодорожными путями отсутствуют. Нет признаков каких-либо фактических повреждений путей", – отметил Александер.
Что происходит на Крымском мосту: последние новости
- Недавно в сети показали, как россияне отчаянно пытаются починить Крымский мост после атак Украины. На спутниковых кадрах заметно, что враги все-таки стянули на мост свою технику.
- Российские захватчики опасаются новых ударов по Крымскому мосту. С этой целью они решили перекрыть движение этой незаконной конструкцией. Более того, призывают "сохранять спокойствие".
- Сейчас россияне дополнительно усиливают охрану Крымского моста. Вероятно, они наконец-то приходят к пониманию, что этот мост обязательно уничтожат.