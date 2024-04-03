Крымский мост уничтожат в первой половине 2024 года, – чиновник ГУР для The Guardian

Военная разведка Украины убеждена, что третья атака на Керченский мост между Россией и оккупированным Крымом "неизбежна". Сейчас украинские спецслужбы готовят операцию, которая направлена на то, чтобы полностью разрушить этот объект.

Высокопоставленные должностные лица ГУР заявляют, что готовят третье покушение на мост после двух предыдущих попыток подорвать его. Они сказали, что его разрушение является “неизбежным”.

Смотрите также Дроны или ракеты: в ГУР сказали, чем будет уничтожен Крымский мост

Крымский мост может оказаться под ударом в первое полугодие 2024 года

Источник The Guardian в ГУР заявил, что в ближайшее время мост снова может быть выведен из строя.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года,

– заявил один из чиновников.

Он добавил, что глава главного управления разведки Кирилл Буданов уже имеет "большую часть средств для достижения этой цели".

Как Украине поможет подрыв Крымского моста

Подрыв Крымского моста не только поднимет боевой дух украинцев, как пишет The Guardian, но и ослабит логистику российских захватчиков.

В случае разрушения моста, Москве придется перевозить военные грузы по дорогам через оккупированные части Украины, в частности Херсонской и Запорожской областей.

Украинские официальные лица считают, что это существенно ухудшит способность Кремля вести наступление.

Поэтому недаром Россия приняла широкие меры по защите моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" как приманку для управляемых ракет.

Издание также отмечает, что этот мост важен для Путина не только логистикой, а и как символ оккупации Крыма.

Напомним, что Крымский мост уже дважды был атакован и ремонтировался:

Во время первого подрыва, в октябре 2022 года, несколько пролетов дороги рухнули под воду.

Налет украинских морских дронов в 3 часа ночи в июле прошлого года тоже нанес значительный ущерб участку дороги.

Глава СБУ Василий Малюк отмечает, что успешные атаки по Крымскому мосту имели положительное влияние. Если раньше за сутки по нему курсировали 42 – 46 поездов с оружием и боеприпасами, то теперь 4 – 5. И это при том, что четыре из них – пассажирские, а еще один транспортирует товары общего потребления.

К слову, недавно бывший американский генерал Бен Ходжес высказал предположение, что разрушение Керченского моста должно произойти в этом году. Он уверен, что Украина выберет правильное время и условия, однако отметил, что это огромный объект, который будет трудно разрушить.