Уже вся эскалация была – Каспаров о значении Крымского моста для партнеров Украины

Как отмечают эксперты, для удачного контрнаступления ВСУ крайне важно разрушить Крымский мост. Однако для этого мы должны получить соответствующее оружие от партнеров, в частности, ракеты ATACMS.

В начале войны вопрос разрушения Крымского моста не поднимался, потому что союзники опасались эскалации со стороны Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

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Увеличивает шансы украинских войск

Он отметил, что сейчас уже никто не боится угроз российского диктатора.

Западные страны уже не волнуют истерические вопли российских пропагандистов об эскалации. Уже вся эскалация была, поэтому пусть они кричат,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Также Каспаров напомнил, что разрушенная 8 октября 2022 года, неизвестно по каким причинам, часть Крымского моста была расположена в украинских территориальных водах.

"Главным фактором в принятии решения о предоставлении Украине дальнобойного оружия будет то, что любое повреждение Крымского моста увеличивает шансы украинских войск достичь решающего перелома в войне. И не важно, чем он будет поврежден - ATACMS или другим оружием", - подчеркнул оппозиционер.

Гарри Каспаров о последствиях разрушения Крымского моста: смотрите видео

Путин никого не пугает

Однако на Западе еще существуют опасения, что из-за контрнаступления ВСУ, означающего конец путинской России, кремлевский диктатор превратится в крысу, загнанную в угол. И, мол, не нужно этого делать, иначе опять-таки будет эскалация.

"Ну и что? Да, крыса в углу, а что она сможет оттуда сделать? Будет бросаться? Так мы знаем, что она на это способна. Поэтому на Западе эскалация, которой грозит Путин, вряд ли кого-то может испугать", – уверен Гарри Каспаров.

Что происходит вокруг Крымского моста