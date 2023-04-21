Уже вся эскалация была – Каспаров о значении Крымского моста для партнеров Украины
Как отмечают эксперты, для удачного контрнаступления ВСУ крайне важно разрушить Крымский мост. Однако для этого мы должны получить соответствующее оружие от партнеров, в частности, ракеты ATACMS.
В начале войны вопрос разрушения Крымского моста не поднимался, потому что союзники опасались эскалации со стороны Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.
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Увеличивает шансы украинских войск
Он отметил, что сейчас уже никто не боится угроз российского диктатора.
Западные страны уже не волнуют истерические вопли российских пропагандистов об эскалации. Уже вся эскалация была, поэтому пусть они кричат,
– подчеркнул оппозиционный политик.
Также Каспаров напомнил, что разрушенная 8 октября 2022 года, неизвестно по каким причинам, часть Крымского моста была расположена в украинских территориальных водах.
"Главным фактором в принятии решения о предоставлении Украине дальнобойного оружия будет то, что любое повреждение Крымского моста увеличивает шансы украинских войск достичь решающего перелома в войне. И не важно, чем он будет поврежден - ATACMS или другим оружием", - подчеркнул оппозиционер.
Гарри Каспаров о последствиях разрушения Крымского моста: смотрите видео
Путин никого не пугает
Однако на Западе еще существуют опасения, что из-за контрнаступления ВСУ, означающего конец путинской России, кремлевский диктатор превратится в крысу, загнанную в угол. И, мол, не нужно этого делать, иначе опять-таки будет эскалация.
"Ну и что? Да, крыса в углу, а что она сможет оттуда сделать? Будет бросаться? Так мы знаем, что она на это способна. Поэтому на Западе эскалация, которой грозит Путин, вряд ли кого-то может испугать", – уверен Гарри Каспаров.
Что происходит вокруг Крымского моста
- 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздались взрывы. В результате возник пожар. Позже стало известно, что взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. Впоследствии выяснилось, что взрыв случился из-за подрыва грузового автомобиля, в котором находилась взрывчатка.
- По факту взрыва, который Владимир Путин назвал "терактом", было возбуждено уголовное дело. Также он поручил создать правительственную комиссию по расследованию иницидента.
- В декабре, на тот момент временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина была обязана перерезать логистику врагу. По его мнению, это укладывается в нормы международного права и законодательства Украины. Также Малюк пообещал, что все детали операции будут известны со временем.
- В марте министр транспорта России Виталий Савельев доложил Путину об усилении охраны Крымского моста перед летним сезоном. Хотя, вероятнее всего, оккупанты боятся "хлопка", которого может ждать мост с началом контрнаступления ВСУ.