В Крыму публичная паника, — представитель ОК "Юг" о последствиях взрывов на аэродроме россии
Взрывы возле Новофедоровки в оккупированном Крыму вызвали панику среди населения. Многие туристы внезапно захотели прервать курортный сезон.
Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. После взрывов на военном аэродроме "Саки" пляжи возле Новофедоровки опустели.
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Настроения в Крыму после взрывов
Более того, россияне массово убегают с полуострова. На выездах из Крыма появились огромные автомобильные пробки.
Это публичная паника, которую все могли наблюдать благодаря открытому информационному пространству. Это действительно понимание и внезапное осознание, что не все так тихо, спокойно и уютно,
– сказала Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что взрывы на полуострове повлекли за собой "быстрое и компактное сворачивание курортного сезона".
"Пока это все в условиях адекватного реагирования на обстоятельства", – добавила она.
Как россияне бегут из Крыма
После мощного взрыва в Новофедоровке в Крыму люди массово решили бежать оттуда. В слезах и панике они стоят в огромных пробках. россияне жалуются и плачут из-за того, что им приходится покидать свое жилье.
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Взрывы возле Новофедоровки: последние новости
- Взрывы на авиабазе россиян в оккупированном Крыму раздались 9 августа. Они были настолько мощными, что в километре от аэродрома сносило крыши.
- В результате взрывов оккупанты потеряли 9 самолетов. Именно эти самолеты бомбили и выпускали ракеты воздушного базирования по городам и селам Украины, в частности Юга.
- Информацию о потере врагом 9 самолетов подтвердили и в командовании Воздушных сил ВСУ. Также уничтоженные воздушные суда россиян Генштаб ВСУ включил в утреннюю статистику потерь врага.
- В то же время российские пропагандисты и дальше пытаются делать вид, что никакого взрыва на аэродроме "Саки" в Новофедоровке не было и гнут линию о том, что произошла всего лишь "детонация снарядов". Более того, россиянам рассказывают сказки о том, что техника, которая там была размещена, не пострадала.
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