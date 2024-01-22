В Крыму взвился украинский флаг: активисты развернули флаг ко Дню Соборности
Источник:Желтая лента
Активисты движения "Желтая Лента" подняли украинский флаг во временно оккупированном Крыму ко Дню Соборности Украины. Такой поступок был совершён, чтобы показать единство украинского народа.
В то же время флаг Украины подняли в Макеевке Донецкой области. Украинский флаг также установили активисты движения "Желтая Лента".
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В Крыму подняли флаг Украины
Как отметили активисты движения "Желтая Лента", украинский флаг развернули на одной из вершин крымских гор Пахкал-Кая.
Сегодня символ Украины развевается над вершиной Крыма, а уже совсем скоро, общими усилиями мы украсим сине-желтыми флагами весь полуостров,
– говорится в сообщении активистов.
Активисты развернули украинский флаг во временно оккупированном Крыму / Фото "Желтая Лента"
По их словам, они сделали это для того, чтобы показать "единство украинского народа, потому что Крым – это Украина".
Ситуация на временно оккупированном полуострове: последние новости
- 17 января в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма раздались громкие взрывы. Прокремлевские телеграм-каналы сразу же начали писать о работе "легендарной" российской противовоздушной обороны. Она вроде бы что-то там сбила. Впоследствии прокомментировать инцидент решили и оккупационные власти. Однако они перепутали и вместо взрывов начали говорить о дыме. Он будто был средством маскировки российских военных.
- На следующий день Крым погрузился в темноту. Тогда на территории полуострова начали массово выключать свет. По предварительной информации, сначала заявили, что свет исчез в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое. Впоследствии во тьму погрузились и Саки. Оккупационные власти объявили о якобы какой-то аварии на линии за пределами города. Позже прокремлевские телеграм-каналы объявили об аварийных отключениях в сети крымской энергосистемы. Вроде бы сработала противоаварийная автоматика. Они также уточнили, что это произошло на Балаклавской ТЭС.
- Утром, 21 января, в оккупированном Севастополе раздавались громкие звуки, которые, однако, совсем не походили на взрывы. В городе заработали сирены. В то же время известно, что официально оккупационные власти тревогу не объявляли. Также она ничего не говорила о работе своей ПВО. Впрочем, в СМИ отметили, что звуки, которые могли слышно севастопольцы, напоминали пуски с реактивных бомбометов.