В Крыму взвился украинский флаг: активисты развернули флаг ко Дню Соборности

Активисты движения "Желтая Лента" подняли украинский флаг во временно оккупированном Крыму ко Дню Соборности Украины. Такой поступок был совершён, чтобы показать единство украинского народа.

В то же время флаг Украины подняли в Макеевке Донецкой области. Украинский флаг также установили активисты движения "Желтая Лента".

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В Крыму подняли флаг Украины

Как отметили активисты движения "Желтая Лента", украинский флаг развернули на одной из вершин крымских гор Пахкал-Кая.

Сегодня символ Украины развевается над вершиной Крыма, а уже совсем скоро, общими усилиями мы украсим сине-желтыми флагами весь полуостров,

– говорится в сообщении активистов.

Активисты развернули украинский флаг во временно оккупированном Крыму / Фото "Желтая Лента"

По их словам, они сделали это для того, чтобы показать "единство украинского народа, потому что Крым – это Украина".

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