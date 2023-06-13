Перерезали две логистические артерии: Жданов о работе партизан в Крыму

На временно оккупированных территориях Украины партизаны сопротивляются российским захватчикам. Таким образом, на днях они перерезали две логистические артерии россиян.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. Он добавил, что украинское партизанское движение против России становится все более мощным.

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Удачная работа

В результате работы партизан успешно ликвидирована одна из железнодорожных ветвей, ведущая из Джанкоя на материковую Украину. Они взорвали железнодорожный мост, расположен в районе населенного пункта Акимовка в Запорожской области.

Также партизаны поработали в Крыму. Там они взорвали железнодорожное полотно. Особенность состоит в том, если полотно еще есть шанс отремонтировать, то мост невозможно.

"Россияне пол года мучились с Крымским мостом после подрывов. Можно считать, что железнодорожная артерия, которая идет на Мелитополь, перерезана", - сказал Жданов.

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Из-за подрыва мост стал частично непригодным для проезда, а Россия начала тщательно проверять всех, кто им пользуется. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к подрыву Крымского моста.

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