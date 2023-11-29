Помог ветер: в Крыму и России упали "Шахеды", которые россияне запускали по Украине
Источник:Силы обороны Юга
Ненастье, что бурлит в Украине, немного помогло нашим силам ПВО. В частности, сильный ветер "вернул" врагам несколько дронов-камикадзе.
Силы обороны Юга рассказали, что в результате шторма в оккупированном Крыму упал "Шахед".
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В Крыму и России упали "Шахеды"
Защитники Юга рассказали, что один из "Шахедов" штормом отнесло в оккупированный Крым. На видео можно увидеть, что дрон лежит прямо на пляже.
В Крыму упал "Шахед": смотрите видео
В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БПЛА типа "Shahed-131/136", который р*сня запускала по подконтрольному Украине югу страны,
– сообщили защитники юга.
Также журналист Денис Казанский заявил, что в Краснодарском крае тоже упал "Шахед", который оккупанты запускали во время сильного ветра.
Ночью оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетами
- Ночью 29 ноября Россия запустила по Украине 21 "Шахед" и 3 управляемые авиационные ракеты.
- Силы ПВО сбили все "Шахеды" в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
- Одна ракета не достигла своей цели, а остальные 2 наши защитники сбили в Николаевской области.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что большинство дронов было направлено на Хмельницкую область, именно на военный аэродром.