Участились акции запугивания: что угрожает активистам в Крыму

На днях во временно оккупированном Крыму россияне похитили активиста Руслана Люманова. С 24 мая он не выходил на связь. Впрочем, уже на следующий день мужчина вернулся домой. Это не первый случай похищения активистов.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он поделился деталями похищения активиста.

Смотрите также "Можем повторить": у сети появилось загадочное предупреждение с отсчетом для Крымского моста

Похищение Люманова

Крымскотатарский активист Руслан Люманов, отец 5 детей, 24 мая уехал из дома. Впоследствии его окружили неизвестные на автомобилях и вывезли в здание ФСБ. Больше суток мужчину держали в заложниках и никому из родных ничего не сообщали.

"От него требовали признаний, но не добились. И вчера, 25 мая, вечером он был дома. Будем ждать детали", – сказал Чубаров.

Рефат Чубаров о похищении активистов в Крыму: смотреть видео

Дело Асан-Уста

Такие случаи похищения активистов в Крыму не единичны, отметил глава Меджлиса. Ранее россияне похитили и требовали признаний от Мамбета Асан-Уста.

18 мая был взрыв на перегоне – между Симферополем и Бахчисараем сошли с рельсов 8 вагонов с зерном. Россияне бросились искать причастных к взрыву. Взяли в заложники Мамбета Асан-Уста – надели мешок на голову, требовали признаний. Затем ночью его выбросили на окраине Симферополя, он сам добирался домой,

– поделился деталями Чубаров.

Такие акции запугивания участились в Крыму. Неспокойно там и в плане "хлопков".

Ситуация в Крыму: последние события